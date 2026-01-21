洪詩照顧失智公公遭質疑「孝道外包」 徐乃麟發聲力挺：她很偉大！

洪詩婚前協助照顧丈夫李運慶失智的父親，近日因其大伯發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發熱議。（圖／翻攝自洪詩FB）

女星洪詩在婚前協助照顧丈夫李運慶失智的父親，近日其大伯發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發熱議，認為有「孝道外包」之嫌。對此，徐乃麟今（21日）主持「第一屆福爾摩沙佳麗小姐暨美后小姐選美大會」時，分享自己多年照顧罹癌母親的親身經驗，並公開表態力挺洪詩。

徐乃麟表示，外界應以更善良的角度看待此事，「洪詩很偉大，她是因為愛她的男人，愛屋及烏，這是一個正向的循環」。」他坦言，若今天換成自己的女兒，身為父母一定會捨不得，「天下父母心，絕對捨不得。為人父母，都希望小孩幸福美滿，能輕鬆過日子」，但也感嘆人生際遇各異，「人生在世，各有各的命，有時候不是一句話就能論斷對錯」。

徐乃麟分享自己多年照顧病父與罹癌母親的親身經驗，並公開表態力挺洪詩。（圖／常朝貴攝）

徐乃麟舉例表示，社會上有許多長照情況，並非每個家庭都有相同資源，「外籍看護這麼多，聽說陳松勇的遺產裡，也有分給外籍管家，這些都是感情與付出的回饋。」他同時談及自己照顧母親的往事，徐乃麟語氣沉重。他透露，母親住進加護病房期間，「她完全不要其他人碰，只要我」，當時他親自替母親翻身、處理排泄、鋪看護墊，「看到媽媽臉上那種安心的表情，我覺得一切都值得」。

徐乃麟直言：「我不敢說別人怎樣，但那段時間，我真的把所有時間都給媽媽。」為了陪伴母親，他甚至向製作單位拜託調整工作行程，「連錄2天節目，後面空20天專心照顧媽媽」。面對「孝道外包」爭議，徐乃麟強調，照顧長輩沒有標準答案，「不要急著指責誰，能多一點體諒、多一點善意，社會才會更溫柔」。

