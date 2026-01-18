洪詩照顧失智公公！遭疑「錯嫁」李運慶不忍反擊了：是你嫁嗎？
記者林汝珊／台北報導
藝人洪詩和李運慶2022年結婚，育有2女。李運慶哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩為失智公公把屎把尿，貼文日前再度被翻出，沒想到卻意外惹眾怒，認為他們根本就是「孝順外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」等問題，引起大批網友討論。
隨著爭議擴大，李運慶18日親自在社群留言區回應網友質疑。對於網友指控他讓太太承擔過多照顧壓力，「為何不請看護，自己卻外出拍戲」，李運慶回擊：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」強調「我有（負責），只是你以為沒有。」更直接回嗆網友：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」
洪詩則以千字長文澄清，強調自己沒有受到任何不公，表示大伯並未在文中特別提及兩兄弟的辛苦，但不代表這些努力不存在，「不論是運慶、運泰，或是公婆與嫂嫂，大家都曾共同努力度過那段艱難時光，對於外界將公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩認為非常不公平。
更多三立新聞網報導
專訪／為戲苦練拳擊！「暴力增肌」林怡婷金馬失利：我人生得獎比較少
BTS新專輯遭疑「藏愛情密碼」！柾國「三個圓形」巧撞Winter刺青
Once不要看！TWICE多賢《Love Me》告白後滾床 粉絲崩潰：不要看
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
其他人也在看
洪詩疑被當看護！她發聲力挺「看看就好」 分析：有人天生個性就是M
演員李運慶與前「黑澀會美眉」洪詩婚後育有兩女，家庭生活原本低調，但近日因李運慶哥哥李運泰去年發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親而再度掀起討論。對於此事，網紅陳若萱也在社群平台發文表達看法。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
《功夫》火雲邪神驟逝「抖音還在更新」！大量生前畫面曝 影迷狂問：誰在營運
《功夫》火雲邪神驟逝「抖音還在更新」！大量生前畫面曝 影迷狂問：誰在營運EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
梁小龍前一天還與朋友聚會！《功夫》火雲邪神「最後身影」曝光
梁小龍前一天還與朋友聚會！《功夫》火雲邪神「最後身影」曝光EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
真的是他！日本男神玉木宏摘世界柔術大賽銅牌 「一本取勝」驚豔全網
日本eFight報導，46歲的玉木宏長年投入巴西柔術訓練，並非首次挑戰國際舞台。2023年8月，他曾赴美參加《世界大師柔術錦標賽》，以藍帶身分出戰大師3羽量級，首戰成功取勝，雖於第2戰止步，但仍證明自身具備競技水準。經過持續訓練與磨練，玉木此次已從藍帶晉升為紫帶，再度站...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
林宸佑遭押「賴品妤宣布送寫真」 網驚：這慶祝文？
林宸佑遭押「賴品妤宣布送寫真」 網驚：這慶祝文？EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 13
（直擊）RAIN變臉了！突點名台粉上台：我是可以不唱的
韓流天王RAIN今天（17日）在台北小巨蛋開唱，化身「鄭教官」要粉絲一起跟著唱跳，歌曲播到一半還突然變臉，要求重來一次，原來是發現台下有粉絲沒在跳，直接要他上台！RAIN在演唱會帶來夯曲《LA SONG》，這是一首適合大家一起唱跳的歌曲，也因此RAIN在表演之前，化身鄭教練要大家一起唱，結果搖滾區粉自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
洪詩婚前顧失智公公…網嗆「拒看你的戲」 李運慶反擊：動腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，結婚3年多，育有2名女兒。近來有網友翻出李運慶哥哥去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
梁小龍昔與李小龍、成龍、狄龍並列「四龍」 息影20年憑「火雲邪神」再翻紅
【緯來新聞網】香港武打演員梁小龍辭世，享壽77歲。據《香港01》報導，梁小龍家屬計劃於1月26日在深緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
日本人氣綜藝AD墜樓身亡！朝日電視台黑幕延燒、節目急喊卡
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本朝日電視台去（2025）年12月10日驚傳墜樓事故，一名男子自電視台大樓高處墜落，當場身亡，並波及一名路人導致左肩受傷...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
大學學測》國寫融入韓劇情節富哲學意涵 難不倒北市考生
大學學測第二天，國文、寫作測驗下午3點20分開始、4點50分結束，歷時90分鐘。考生步出考場時，紛紛表示相較歷屆考題簡單許多，而且題目理性結合了感性與抽象概念，幾經思索後，決定從自身經驗發揮，寫到最後一刻才停筆。華江高中林同學說，共有2題，第1題要求4行、第2題19行，自己在90分鐘內把考卷正、反自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「這些肩膀症狀」別再當五十肩！醫：旋轉肌破裂了 上班族最容易中
「肩膀痛到睡不著、手抬不起來，是五十肩還是旋轉肌破裂？」很多人搞不清楚，其實這兩種問題常常被混淆。究竟旋轉肌破裂症狀怎麼判斷、常見原因是什麼、醫師怎麼診斷，以及有哪些治療方式？ 什麼是旋轉肌破裂？旋轉肌的功能？ 新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師指出，旋轉肌破裂是指圍繞在肩關節周圍的四條肌腱發生撕裂或斷裂的情況。 1、肩關節穩定：四條肌腱共同作用，讓肱骨頭穩定地待在肩胛骨的關節窩內，防止脫臼。2、手臂活動控制：負責手臂的抬舉、旋轉、內收外展等各種精細動作。3、力量傳遞：將肩膀的力量有效傳遞到手臂，讓我們能夠提重物、投擲等動作。 旋轉肌破裂有什麼症狀？ 旋轉肌破裂的症狀不一定一下子就出現，有時候是慢慢惡化，但也可能因為受傷突然發生。張耀元指出，最常見的狀況就是肩膀又痛又沒力，尤其晚上會更明顯，痛到翻來覆去睡不好。很多患者會發現，像是抬手穿衣服、梳頭髮這些日常動作都變得很困難。所以，提早注意這些徵兆，就能及早發現問題、避免惡化。 旋轉肌破裂vs五十肩，如何區分？ 雖然兩者都會造成肩膀疼痛和活動受限，但原因和症狀表現不同。張耀元說明，很多人會混淆旋轉肌破裂和五十肩，因為症狀很相似。但是了解兩常春月刊 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
早餐「吃油一點」更有助減肥！ 醫推薦3食物：助燃脂又穩血糖
不少人為了減肥，早餐刻意少吃、甚至乾脆不吃，但家醫科醫師許書華指出，其實減重不一定要挨餓，早餐「吃油一點」，反而可能對燃脂更有幫助。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
根本是我！小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人 上班族狂cue：完全演出社畜的絕望
最近天氣冷，無論是人類還是毛小孩，都想躲在家裡，甚至賴床。最近日本一名飼主在社群分享家中小臘腸爆笑的照片，只見一隻名叫來優的小臘腸鑽進被窩睡覺，被抓包還不願起來，反而緊緊抓著棉被。逗趣畫面曝光萌翻千萬網友，許多上班族看了更產生共鳴，直呼「那個抓被子的手勢太社畜了」、「狗狗完全演出起床前的絕望感！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
胡宇威錄影4個月脫口「我最後悔」 林予晞開嗆曝真相
鍾欣凌主持的台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，18日迎來最終決賽，將誕生第一名的頂尖名廚與明星廚助，2人可各別抱走高達100萬元的獎金。總冠軍賽前，鍾欣凌好奇詢問：「已經錄了大概快四個月，有沒有人覺得後悔？」沒想到現場竟有大批參賽者舉手，讓鍾欣凌驚訝不已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
後悔嫁給他！帶貨女王章小蕙爆遭阻見小孩內幕 鍾鎮濤冷笑回應
昔日恩怨再次成為焦點，港星章小蕙近期在節目中罕見重提與的婚姻，不僅直言後悔當年太早踏入婚姻，還自爆曾被刻意阻擋，導致無法與兒女碰面。這番言論迅速在網路上炸開鍋，也讓兩人的過往糾葛重新攤在聚光燈下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 15
50歲女吃健康又愛運動想不到自己竟得肺癌！很多人都忽略這風險
50歲李小姐參加桃園市衛生局免費肺癌篩檢，自認為很健康的她竟被檢出肺腺癌第一期，所幸手術後復原良好，也呼籲民眾多利用肺癌篩檢。桃園市衛生局指出，該市針對4大風險族群的低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今從5萬健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南榮科大前校長涉賣假學歷詐騙千萬 更一審判88年棄保逃亡遭通緝
南榮科技大學2020年遭教育部命令停辦退場，前校長黃甫九天曾在2016年涉賣假學歷詐騙48人，詐取超過1千多萬元，包括新任台肥總經理陳右欣、台南市議會副議長林志展等人都是受害者。黃甫九天遭控詐欺歷經多年訴訟，去年3月在高等法院台南分院更一審判刑88年6月確定，沒想到他在判決後棄保潛逃，去年12月遭台南地檢署發布通緝，通緝照片近日也曝光。太報 ・ 1 天前 ・ 127
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15