洪詩照顧失智公公！遭疑「錯嫁」李運慶不忍反擊了：是你嫁嗎？

記者林汝珊／台北報導

藝人洪詩和李運慶2022年結婚，育有2女。李運慶哥哥李運泰去年曾發文感謝洪詩為失智公公把屎把尿，貼文日前再度被翻出，沒想到卻意外惹眾怒，認為他們根本就是「孝順外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳」等問題，引起大批網友討論。

李運慶反擊網友。（圖／翻攝自李運慶Threads）

隨著爭議擴大，李運慶18日親自在社群留言區回應網友質疑。對於網友指控他讓太太承擔過多照顧壓力，「為何不請看護，自己卻外出拍戲」，李運慶回擊：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」強調「我有（負責），只是你以為沒有。」更直接回嗆網友：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

洪詩則以千字長文澄清，強調自己沒有受到任何不公，表示大伯並未在文中特別提及兩兄弟的辛苦，但不代表這些努力不存在，「不論是運慶、運泰，或是公婆與嫂嫂，大家都曾共同努力度過那段艱難時光，對於外界將公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩認為非常不公平。

