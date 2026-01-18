洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

洪詩2年多前與李運慶結婚，婚後生了2個女兒，家庭甜蜜幸福。近日有網友翻出李運慶哥哥李運泰去年10月的貼文，雖然內容是稱讚感謝弟媳洪詩孝順、盡心盡力幫忙照顧失智公公，竟被部分網友認為是把女方當成看護、「孝順外包」。洪詩18日親自發文回應，表示從未覺得當時照顧長輩多麼偉大，而是「愛屋及烏」，在能力範圍內盡量幫助長者、陪伴李運慶度過那段「特殊時期」。

洪詩表示，因為爺爺、外公都在她年幼時過世，所以當時照顧「運慶爸爸」時更多覺得像在照顧「爺爺」。她也特別說明，自己除了幫忙按摩公公因臥床、開刀而循環不佳、腫脹的雙腳外，實際的身體清潔與更換尿布，多半都是由李運慶處理，按摩腳部也是家人輪流分工，強調不存在「哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友」的情況，她從兄弟身上看到更多的是孝順。

她替家人抱不平，並澄清外界形容公婆家「很恐怖」並不公平，哥哥李運泰未在貼文中詳述兄弟倆的辛苦，並不代表那些付出不存在。她看到的是一家人彼此扶持、一起熬過難關，「人生總會遇到困難，但我很幸運，有人陪我一起面對。」