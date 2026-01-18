洪詩照顧失智公公「把屎把尿」畫面曝光 網掀兩派論戰

洪詩與李運慶結婚2年多，育有兩個寶貝女兒。（圖／許雅淳攝）

藝人洪詩從《我愛黑澀會》出道，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒，去年，洪詩的大伯曾發長文公開向她致謝，感激她與李運慶交往初期，就幫忙照顧自己失智的父親，如今這篇舊文被網友挖出，再度感動不少人，但也出現另一派質疑聲音。

洪詩大伯指出父親幾年前不僅摔斷腿，還罹患失智症，照顧的壓力自然落在家人身上，當時才跟弟弟李運慶交往的洪詩，就搬來同住照顧父親，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」，即便父親不滿鬧情緒，她都能有自己的紓壓方式，當時詢問洪詩：「妳怎麼受得了跟我爸同住啊」，洪詩則是回應：「老人都一樣、都很可愛想法也很簡單，其實家裡熱熱鬧鬧也很好，而且我喜歡你們一家人感情凝聚的氣氛」，言談中沒有任何不悅。

洪詩無怨無悔照顧公公，獲得不少網友讚賞。(圖／羅永銘攝)

這篇PO文當時曝光時，不少網友大讚洪詩十分孝順，認為她為人無可挑剔，如今卻出現另一派聲音：「說真的我也有女兒，我完全不希望她以後結婚是過這種生活」、「這不就是哥哥不照顧自己的老爸，丟給弟弟弟媳，弟弟再丟給老婆的自我感動鬼故事」、「那你這個大兒子在幹嘛」、「留有看鬼故事，女生不要嫁入這種家庭」。

對於引發另一派質疑聲音，洪詩大伯列出數點回覆，他表示申請到巴氏量表後，立刻幫父親聘請看護，接著強調全家人都有一同照顧父親，「監視器是運慶、洪詩公開在社群的畫面，我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的」，至於洪詩確實沒有義務要幫公公按摩腳，只是她當時主動提出可以促進血液循環，由於這些行為就是家庭相處的日常，呼籲網友不要因為一個畫面，就把洪詩跟「傭人」畫上等號，至於提到「把屎把尿」，只是簡單形容照顧行為，對於用詞不精準讓外界產生誤解，感到相當抱歉。

洪詩大伯強調PO文指出「比運慶帥、洪詩很幸運」等字句，純粹只是自嘲而已，整篇重點在於弟弟能娶到洪詩是相當幸運的事情，單純想用文字分享自己多喜歡洪詩這位弟媳，希望網友不用把事情想得過於複雜。

