洪詩照顧李運慶失智父掀議！陳沂逆風點名「女權人士」開轟：管太多

記者徐珮華／綜合報導

洪詩與李運慶結婚2年育有2女，近日李運慶哥哥一篇舊聞被翻出，內文感謝洪詩交往初期、尚未論及婚嫁前，就搬進家中照顧李運慶失智父親，卻因此被部分網友質疑「孝道外包」。儘管他事後解釋用詞不當，洪詩也澄清兄弟並無「丟包」狀況，相關話題仍持續延燒。經常評論時事的陳沂，今（19）日也對此發聲，逆風直言：「女權人士未免也管太多了吧？」

洪詩甜嫁李運慶2年，婆家卻遭質疑將照顧責任「丟包」給她。（圖／翻攝自洪詩IG）

洪詩大伯發文引發熱議，她發文緩頰自己只是愛屋及烏，且婆家對她相當照顧，因此願意在李運慶面對家庭變故時陪伴度過。陳沂則發文質疑，為何女權人士總認定女性是受委屈與壓迫的一方，「人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？」她更批評，如今風氣彷彿演變成「女生必須聽女權的話」，「如果有女生不想跟她們一樣，就會被妖魔化。」

陳沂評論洪詩婆家狀況，直言女權人士「管太多」。（圖／翻攝自陳沂臉書）

貼文一出再掀兩派論戰，部分網友認同陳沂觀點，直言「女權人士常常管天管地，也管其它女人的子宮」、「這些假女權跟傳統的婆婆媽媽有什麼不一樣」；但也有人指出，爭議焦點並非洪詩的選擇，而是大伯的表述方式，「真正愛管人的正是這套父權價值觀，它規定了什麼樣的女人才叫『好』，什麼樣的媳婦才叫『好媳婦』」、「有人自願在溫暖的屎坑裡覺得幸福，別人沒資格說什麼，但是世人譴責的是讚揚這種情形的大伯」，持續引發討論。

