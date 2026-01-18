洪詩疑被當看護！她發聲力挺「看看就好」 分析：有人天生個性就是M

娛樂中心／綜合報導

演員李運慶與前「黑澀會美眉」洪詩婚後育有兩女，家庭生活原本低調，但近日因李運慶哥哥李運泰去年發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親而再度掀起討論。文章被網友翻出後，不少人對李運泰的用詞感到不滿，批評他將家庭付出「孝順外包」。

網紅陳若萱也發表自己對於洪詩照顧公公的看法。（圖／翻攝自陳若萱（苗條凍齡) 臉書）

對於此事，網紅陳若萱也在社群平台發文表達看法。她指出，關於洪詩婚後幫忙照顧生病公公一事，外界意見兩極，有人讚她任勞任怨是好女人，也有人批評她犧牲自己太多。陳若萱認為：「別人家務事，看看就好，大家不用替她感到不值。真的有女人天生個性就是M，覺得犧牲自己才有存在價值，她們是開心的！」

廣告 廣告

她同時直言，真正具爭議的是李運慶的哥哥李運泰的說法：「他感謝就感謝，非要影射女人就該為了另一半完全犧牲、沒有了自己才是好女人，甚至希望洪詩的兩個女兒將來也複製這種心態。他自己都沒有小孩，超級問號欸！」陳若萱認為，夫妻之間的相處應以感恩與互相體諒為核心，才有長久可能；至於李運慶在社群對酸民回應，她也吐槽：「看到他一直戰網友，就覺得他時間那麼多，怎麼不去顧他生病的老爸？」

對於整起事件，洪詩則在社群澄清，照顧失智公公是家人共同分擔的責任，「不存在哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友的情況」，她只是愛屋及烏，在能力範圍內幫助長輩，並不認為這是特別偉大的行為。

更多三立新聞網報導

洪詩顧失智公公！把屎把尿掀熱議 她怒喊：鬼故事不可能發生我女兒身上

剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他

朝日電視台墜樓死亡！他身分被挖「竟是人氣綜藝AD」 疑遭霸凌內幕曝光

直擊／RAIN中文連發太狂！嗨喊「牛肉麵超好吃」 衝下台跟粉絲玩自拍

