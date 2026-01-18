洪詩竟是驚世媳婦！公公為她大罵看護 「私下真面目」遭出賣

娛樂中心／綜合報導

藝人洪詩與李運慶婚姻邁入第4年，李運慶胞兄去年10月曾發文感謝洪詩照顧失智公公，證實洪詩和李運慶交往初期，她便親力親為照顧未來公公，消息引發兩派網友戰翻。不過，李運慶過去曾曝光洪詩在家中的真實模樣，甚至直言女方是「驚世媳婦」

洪詩照顧失智公公畫面引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

李運慶3年前曾分享一張洪詩穿睡衣、翹腳躺在沙發上啃玉米的居家照，模樣毫無包袱，令人爆笑的是，公公當時也坐在後方餐桌上啃著玉米，畫面溫馨又逗趣，李運慶則在內文以驚世媳婦形容洪詩，笑說：「放上驚世媳婦與爸爸在家裡的日常」。另外，根據《聯合報》此前報導，洪詩透露公公對她疼愛有加，公公得知她懷孕後，聽到看護切菜太大聲，還會轉頭罵：「小聲點！肚子裡的小孩會聽到。」

洪詩與公公過往相處情況曝光。（圖／翻攝自李運慶臉書）

隨著外界質疑洪詩幫公公把屎把尿爭議延燒，洪詩今（18）日也親自發聲還原真相，表示在她的認知裡這只是「愛屋及烏」，而她也只是在自己能力範圍內協助公公，「我的爺爺跟阿公都在我很小的時候就過世了，比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』。」

洪詩也澄清她並沒有為公公把屎把尿，除了幫忙按摩因臥床及開刀導致腳部循環不良腫脹的腳，其餘身體擦拭與更換尿布都是李運慶本人處理。至於外界質疑為何不請看護，洪詩也還原真相：「當時的巴氏量表還沒申請下來，所以沒辦法進行，巴氏量表申請成功後，就立刻請看護了，家裡一直都有看護協助照顧公公」。

