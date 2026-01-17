洪詩自願照顧失智公公！親自「把屎把尿」畫面流出 全網看傻：孝道外包

娛樂中心／台北報導

洪詩照顧失智公公，還幫他把屎把尿。（圖／翻攝自threads）

藝人洪詩從《我愛黑澀會》出道，是當年的女神之一，2023年與李運慶結婚後育有兩個寶貝女兒。李運慶的大哥去年10月曾在臉書發長文公開致謝，親自證實洪詩在交往初期便陪伴運慶與父親同住，親力親為照顧失智公公，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」，相關舊文近日被網友翻出，再度感動不少人，但引發兩方論戰。

大伯在文中一開始便直言：「其實一直想要謝謝我弟媳洪詩。」他回憶當年弟弟求婚消息曝光後，才知道洪詩在「棒棒糖時期」是許多年輕男生心中的女神，「我才知道原來我本來不認識的弟媳洪詩，在棒棒糖時期是一群TV小男生的天命女神。」

談到弟弟感情路，大伯也自嘲表示：「我弟40歲還沒結婚前，也不知道他上輩子哪修來的福氣，長得沒我帥，每一個交往的女生都很正人又好，但結局都是分手。」直到真正認識洪詩後，他才坦言自己完全改觀：「這女生怎麼可以這麼善良又單純。」

他也透露父親個性嚴厲，長期躁鬱，加上失智與行動不便，讓家人承受極大照顧壓力，「跟他處在同一空間裡永遠就是大家最高壓的惡夢。」而洪詩在交往初期，便選擇與運慶一起照顧公公，「(是真正的照顧，把屎把尿按摩那種)」，多年來始終如一。

大伯感性寫下：「如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅。」

即使公公情緒失控責罵她，洪詩也能自行調適。大伯轉述曾問她：「妳怎麼受得了跟我爸同住啊？」洪詩則回應：「老人都一樣、都很可愛想法也很簡單，其實家裡熱熱鬧鬧也很好，而且我喜歡你們一家人感情凝聚的氣氛。」他也大讚洪詩生活態度簡單樸實，「她從來都沒有過多的物質需求和品牌迷思，她對物質的觀念就是『一切夠用就好』。」並形容她：「我朋友口中的女神、螢光幕前光鮮亮麗的漂亮女孩，從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀。」

文章曝光後，不少網友大讚「洪詩就是那種第一眼會讓人覺得很嬌弱的女生，但是久了發現她柔弱生之徒耶，很喜歡洪詩，她值得你們疼愛，你們也值得擁有她」、「洪詩也很幸運有你這個大伯把她當真正的家人，將她的所有溫柔善意真正看進心裡並珍惜，將她的好宣揚給大家」、「洪詩的好 需要家人幫忙守護」。

不過也有不少人表示，為何要把這些事情丟給弟媳做「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」、「那個監視器畫面越看越可怕，什麼心態會想把弟媳照顧爸爸的畫面發出來還強調是『曾經的女神』」、「怎麼不是你們兄弟倆去把屎把尿照顧自己爸爸？竟然把這種事情全丟給弟媳還沾沾自喜發出來給大家看」。

