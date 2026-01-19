洪詩被指陷入「婚姻鬼故事」 李運慶700多字長文揭夫妻真實相處：不會這樣對她

李運慶（左）與洪詩夫妻因照顧家人問題受到討論。翻攝臉書

李運慶的哥哥在社群上發表感謝弟媳洪詩照顧失智爸爸的文章，引發廣大網友討論，認為根本是「婚姻鬼故事」，質疑李運慶讓老婆吃苦。李運慶一度對網友開嗆，而洪詩發文解釋一切後，19日晚間李運慶也再度發文，表示：「我從來沒有甚至未來也不可能把她（洪詩）的付出視為理所當然。」

李運慶近來忙拍8點檔，透露只睡3小時的情況下，「看到海量的惡意留言和曲解，我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。」他也形容：「我們都是第一次做照顧者，從慌張，學習，遇到事件，再學習，迷惘，到現在逐漸找到了平衡，這過程哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母，都給予很多的愛跟支援。」

李運慶發表700多字長文，也解釋對於一開始沒請看護，而是家人自己照顧爸爸的原因，李運慶提到，因爸爸拒絕陌生人幫他按摩或是擦澡，不過在2023年11月之後，就開始有看護照顧，「沒有看護協助的時間其實並不長，只有更換看護程序時所產生的空窗期。」

李運慶（左）感性告白老婆洪詩。翻攝臉書

請看護家人仍不忘陪伴 感謝洪詩付出

不過也並非請了看護就沒有家人的事，李運慶形容：「照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色，所以我們全家人都會陪伴爸爸聊天、運動、出門散步走走。」

洪詩不僅幫忙照顧李運慶的爸爸，也為他生了兩個可愛的女兒，李運慶說：「對於我父親的一切照顧，本來就是我跟我哥最基本該盡的孝道，我們從來沒有怠惰，也沒有把我該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔。我不想這樣對她，也不會這樣對她，所以我一直很感謝她願意付出這麼多。」



