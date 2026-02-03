洪詩遭酸「孝道外包」 資深媒體人曝媳婦長照心酸

許聖梅自曝曾抱著一、兩百萬現金奔走醫院，卻連幫婆婆申請病歷的資格都沒有。（圖／和展影視提供）

藝人李運慶的妻子洪詩因親力親為照顧失智公公，竟遭網友酸是「孝道外包」，更被質疑「原生家庭缺愛才委屈」。對此，資深媒體人許聖梅深有感觸，她在高點綜合台《震震有詞》節目上自曝曾抱著一、兩百萬現金奔走醫院，卻連幫婆婆申請病歷的資格都沒有，凸顯媳婦在長照家庭中的邊緣地位。

藝人李運慶的哥哥日前發文感謝弟媳洪詩對失智父親把屎把尿，意外引發論戰。有網友質疑李家將孝道外包給媳婦，更毒舌評論洪詩是因為「原生家庭缺愛」才如此卑微。對此洪詩曾發文表示先生李運慶一家人並未推卸照顧責任，甚至她在面對媒體時說到很心疼自己的父母親，因為他們給予洪詩很多愛，並非像網友負評說她原生家庭缺乏愛。

諮商心理師林嘉歆提醒，許多長子女或媳婦容易產生「救世主情結」，想陪對方走過煎熬，但長照是長期抗戰。她建議在婚前或面臨照顧議題時，必須與另一半釐清三點：「是當老婆還是當看護？是否有救世主情結？以及財務與時間分配是否失去自我？」避免盲目承擔。

許聖梅分享當年有失智症的婆婆因心肌梗塞倒下，全家人緊急成立家族群組，討論醫療方式、醫藥費付款事宜，卻唯獨沒有邀請身為媳婦的她加入。許聖梅苦笑說：「但我很有存在感，因為要付帳單。」她透露曾抱著一、兩百萬現金趕往醫院付費，但在需要轉院申請病歷時，卻被醫院以「媳婦不具血緣關係」為由拒絕，讓她深感辛酸。

