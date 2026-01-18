洪詩還沒當媳婦把屎把尿 主播力挺：自己父母自己顧

〔記者林南谷／台北報導〕銀色夫妻檔洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活低調，卻因一篇感謝文在近日引發討論。李運慶胞兄李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親經歷，提及洪詩婚前一起分擔照護工作，「把屎把尿」描述引發網友熱議，有人感動也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷話題。

華視主播宋燕旻18日在臉書發長文表示看到洪詩大伯寫的媳婦長照文，跟洪詩的甘之如飴解釋文，多有感慨，宋燕旻描述自己從小生長在一個孝道不外包的家庭，父母用身體力行告訴她：「照顧父母是自己的事情。」

發文中宋燕旻提及母親娘家，外公在她幼兒園病逝，外婆活到90幾歲高齡才過世，約莫80歲身體到了需要人照顧，「外婆一直在老家跟舅舅一家人同住，外婆有6個女兒，請1位外籍看護來照顧，費用由女兒們分擔，每週三女兒們固定回家陪媽媽，有病痛需要看醫生就由舅舅載送」，如果去大醫院住院，住離醫院近的阿姨會帶食物去給外婆跟看護吃。

宋燕旻進一步表示，舅媽不用照顧外婆，「她每天都回家照顧自己的爸媽。」她的母親跟阿姨們都跟配偶說：「母親是我的責任，你不用幫忙也不用出錢，自己父母自己照顧。」所有的姨丈來看她外婆，全部都是自發性與自願的。

至於祖父母，宋燕旻說阿嬤晚年得癌症，所有的回診、看病、照顧、飲食，全都由她父親、大伯、五叔負責的(父親共有5兄弟)，更說：「他們連孫子輩都不會張口要求幫忙，只有一次我剛好回嘉義，知道阿嬤要去打化療藥物要住院一天，自告奮勇說想陪她，就這樣陪病過一次。」阿嬤就是由兒子們負責的，沒有配偶的事！

宋燕旻認為因為伯叔、阿姨們以身作則，不會孝道外包，每個晚輩都看在眼裡知道父母怎麼照顧自己的長輩，「我從小到大都不覺得自己的父母有女婿或媳婦的事情，靠自己好嗎！各位，當你家的媳婦或是女婿願意幫忙，這些都不是義務請感激，記得有事請先找自己的孩子。」

