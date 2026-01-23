洪詩露面哭了！自願顧失智公公遭酸「在沒愛家庭長大」 淚崩心疼父母

記者趙浩雲／台北報導

洪詩在風波後首度現身。（圖／記者趙于瑩攝影）

藝人洪詩因被李運慶哥哥形容曾替失智公公「把屎把尿」照顧多年，引發網友熱議，甚至有人質疑她被過度美化，根本就是「孝道外包」等語。洪詩今（23）日出席活動時，再度談及近日風波，提到有網友評論她「來自沒有愛的家庭」，才會願意照顧公公，讓她當場情緒潰堤、忍不住落淚，她嘆了一口氣，呼吸了好幾秒才整理好情緒，直言最心疼的其實是父母。

洪詩哽咽表示，這類言論讓她非常心疼爸媽，「他們不認識我的家人、不認識我，卻做了很多揣測，那時候我比較心疼的是我爸爸媽媽，不知道他們看到會是什麼感受，但他們其實給了我很多愛」。她也反問：「為什麼願意付出愛的人，反而會被說成是缺愛的人？」

洪詩談到最近風波，忍不住落淚。（圖／記者趙于瑩攝影）

她進一步說明，外界所形容的「把屎把尿」並非事實，「應該是說所有事情都有人在做，我沒有被安排進一個課表裡，是我想主動分擔、看到他好像有這個需求」。洪詩也透露，公公失智狀況近年有惡化，時常出現人物錯亂，「他有時候會把運慶認成弟弟」，家中一直都有請看護，但失智後情緒與脾氣變化大，看護人選並不容易，「地雷很多，也來來回回換過幾個」。

談到是否因此犧牲演藝工作，洪詩強調「不算犧牲，是互相配合」，認為陪伴與聊天是自己能做到的事。她也透露，目前家庭後援穩定，婆婆、保母都能幫忙照顧孩子，「今天我出來工作，就是他顧小孩」。

回顧整起事件，洪詩坦言心情真的很累，但也感謝演藝圈朋友的鼓勵，「大家都叫我不要理會那些聲音，做好自己就好」。她最後表示，雖然被罵早已習慣，「我出道很早，是從小被罵到大的」，但這次罵到家人，仍讓她一度難以承受。

