洪詩顧公公被酸「鬼故事」！網點名這女星：人生勝利組

藝人洪詩與李運慶婚後生活美滿，近期卻因李運慶哥哥的一篇舊文意外掀起網友熱議。貼文透露洪詩在婚前就已開始貼身照顧患有失智症的公公，細心程度甚至包含「把屎把尿」與按摩，這份付出雖獲夫家感激，卻讓大批網友直呼是「婚姻警世故事」，還拿藝人「鬼鬼」吳映潔來對比直言這才是「人生勝利組」。





洪詩（左圖右）在跟李運慶（左圖左）交往期間就已開始幫忙照顧對方父親（左圖左2、右圖右），大哥李運泰（右圖左）曾發文表達謝意。（圖／翻攝自IG ＠mejack）

婚前就開始照顧！ 洪詩出面護夫家

這起爭議源於李運慶大哥2025年在臉書發布的感謝文，內容提到洪詩在交往初期就陪伴丈夫與李父同住，並親自承擔起照顧失智公公的繁重工作，言辭中對這位弟媳充滿感謝；沒想到文章近日被翻出後，在社群平台引發網友強烈反彈，不少人感嘆這根本是「婚姻鬼故事」，質疑為何照顧父親的重擔會落在尚未進門的弟媳身上，而非兒子親自負責。

面對網友的負面評論，洪詩18日於社群平台發布長文澄清，她強調，「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情」，而是出自對另一半的愛與「愛屋及烏」的心態，更詳述了長照家庭反覆入院、清創的艱辛過程，且表示「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」，她直言，「把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」。

洪詩（左）照顧公公一事，引起網友熱議，更拿鬼鬼吳映潔當對比，指稱她才是「人生勝利組」。（圖／翻攝自IG @mejack、＠gemma_811）

然而，這番溫情喊話並未完全平息爭議，部分網友仍認為這種「把屎把尿」的勞務分配明顯不對等，更批評大伯將細節公開的行為相當不妥。有網友直言「看到這種例子更支持單身」，甚至有人將洪詩與單身發展順遂的藝人「鬼鬼」吳映潔做對比，戲稱後者才是真正的人生勝利組；洪詩貼文曝光後，網友持兩極意見表示「身為照顧者之一的我，很能體會與理解照顧的辛苦」、「互相扶持的家人最珍貴」；不過，也有另一派人坦言「你下輩子不要再嫁得那麼慘了」、「妳自己覺得好就好，沒人可以救妳」、「妳很善良願意這樣付出，但大伯的用詞值得妳這樣出來維護嗎？」。





