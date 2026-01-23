洪詩顧失智公公把屎把尿！二寶媽張齡予不忍發聲了：不會比看護厲害

記者蔡維歆／台北報導

張齡予今宣布懷第二胎女兒。（圖／三立提供）

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。而今宣布懷二胎女兒的張齡予主持三立《健康零距離》節目也發表看法。

張齡予說自己平常也會做公益，認為長照服務就是情感的支撐，「我去看新聞，他們這個狀況也不是長時間的，所以我覺得可能一開始表達方式讓大家誤會了。」那贊成孝道外包嗎？張齡予舉例自己的個案，「其實我先生是會覺得由專業來會比較好，因為我們家自己像長輩如果臥床，你去照顧他不會比請一個看護更厲害，光是拉他一個動作那就是專業的，你拉他可能自己會受傷，專業的話會用很省力的技巧把他抱起來，那大家生活品質都很好，所以我覺得如果到了該花錢請專業，我們當然是要這麼做。」

WISH朱宇謀（左起）、張齡予跟「羊咩咩」主唱謝采吟一起合照。（圖／三立提供）

張齡予也表示現在政府長照政策已經有些改變，對於認定可不可以請看護的標準有不一樣的變化，長照2.0也做得非常好。「如果可以我就賺多點錢請專業的來。」如果女兒長大後遇到這樣的事，張齡予則說會問女兒意願，「孩子有自己的想法，如果她覺得自己照顧失智公公是好的，也只能祝福她，我也會支援。」

《健康零距離》每週一至週五下午四點，29頻道三立台灣台播出。節目播出近3年以來，憑藉輕鬆活潑的節目節奏與貼近日常的健康內容，成功吸引大量婆媽族群支持，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。很多人氣單元也深受觀眾喜愛，包括「健康迷思大破解」，以醫師實證與科學角度拆解常見錯誤健康觀念；「一手穴位救命法」則主打簡單好學、即學即用，幫助觀眾即時舒緩身體不適；「三分鐘懶人運動」更為忙碌族群量身打造，短時間就能啟動代謝、喚醒身體機能。

