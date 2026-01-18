洪詩顧失智公公！把屎把尿掀熱議 她怒喊：鬼故事不可能發生我女兒身上

娛樂中心／綜合報導

潔哥發文表示，對洪詩的選擇感到很可憐。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔 臉書）

藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，讓不少網友對洪詩的付出表示讚賞。對此，網紅「潔哥」李秉潔也在社群平台發文，對洪詩的選擇感到可憐，但同時明確表示這種情況絕不可能發生在自己女兒身上。

潔哥發表自己對於照顧公婆的看法。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔 臉書）

潔哥寫道：「光是還沒結婚就要幫男友爸爸把屎把尿，那是異性長輩的身體欸我的媽！又不是專業看護。如果我女兒結婚是為了過這種生活，我寧願她一輩子當媽媽的小寶貝，我才不要我女兒結婚是為了吃苦，沒苦不用硬吃，謝謝！」她強調，洪詩是出於「歡喜做甘願受」，這是她的家務事，外人不該干涉，但自己絕對不允許女兒遭遇類似情況。

貼文曝光後，引發網友熱議，形成兩派討論。一派網友支持洪詩的付出，認為家庭成員互相照顧是自然的感情流露：「如果老公大伯下班及放假輪流照顧長輩，我會認為家庭感情很好。」另一派網友則對將女性視為「免費保姆」的觀念感到不滿：「把女生當免費保姆，再來炫耀女生有多能幹，我會覺得不舒服。你公公看到妳這篇文章應該很心寒，確實，孝順外包當然好，噁爛思維。」

洪詩則在受訪時澄清，自己幫忙的部分僅限於按摩與簡單照顧，真正的身體清潔及更換尿布等工作皆由李運慶負責，她表示：「我只是愛屋及烏，幫忙照顧男友的父親，沒有覺得這是特別偉大的事情。」她的低調態度，也讓不少粉絲認為洪詩只是善意付出，而不是為了炫耀或討好。

