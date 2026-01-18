洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組

娛樂中心／黃韻璇報導

洪詩照顧失智公公。（圖／翻攝自threads）

藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。

藝人洪詩從《我愛黑澀會》出道，是當年的女神之一，2023年與李運慶結婚後育有兩個寶貝女兒。李運慶的大哥去年10月曾在臉書發長文公開致謝，親自證實洪詩在交往初期便陪伴運慶與父親同住，親力親為照顧失智公公，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」，相關舊文近日被網友翻出。

廣告 廣告

大伯一文引起正反兩派論戰，不少人表示，為何要把這些事情丟給弟媳做「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」、「那個監視器畫面越看越可怕，什麼心態會想把弟媳照顧爸爸的畫面發出來還強調是『曾經的女神』」、「怎麼不是你們兄弟倆去把屎把尿照顧自己爸爸？竟然把這種事情全丟給弟媳還沾沾自喜發出來給大家看」。

洪詩、李運慶。(圖／翻攝自臉書)

對此，洪詩18日發長文提到當下未請看護的原因，是巴氏量表還沒申請下來，後續申請成功後，家中也都持續有看護協助照顧李運慶爸爸，至於「把屎把尿」的說法，她強調只有替公公按摩腳，其餘的身體擦拭跟換尿布都是李運慶負責，洪詩認為自己並沒有很偉大，而是「愛屋及烏」的表現。

鬼鬼沒結婚、自己生小孩，網友讚「人生勝利組」。（圖／翻攝自鬼鬼IG）

就有網友忍不住發文感嘆，「鬼鬼才是人生勝利組，過自己想過的生活，生自己想生的孩子，沒有婆家的爛事跟屎尿還有出一張嘴的大伯」。貼文一出吸引超過3萬名網友按讚，表示「那個根本就是婚姻鬼故事，生女兒還是教她拜金一點的好」、「洪詩有同意被公開私下生活嗎？尤其監視器影像，感覺超級楚門」、「重點是大伯不覺得自己很可怕」、「沒錯！女人不需要婚姻也能擁有自己的孩子」、「我現在完全支持我女兒單身生育」，不過也有人認為「我覺得也沒那麼誇張吧！將心比心，如果男方對你也不錯幫忙照顧一下還可以吧，以後你自己也會變老，你也不希望你的子女不照顧你吧」。

更多三立新聞網報導

陸網狂播《可惜不是你》諷習近平！梁靜茹微博無預警關閉 爆2派說法

不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了

法網紅鑰匙反鎖車內！發文10分鐘網衝現場幫解 他感動：台灣人就是這樣

范冰冰Threads嗨吻金馬獎！「同篇貼文發微博」獎盃直接消失了

