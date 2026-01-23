洪詩首談「婚姻鬼故事」風波哽咽！ 習慣惡評「最不捨父母受波及」

藝人洪詩今日出席品牌活動，首度針對大伯發文稱其幫失智公公「把屎把尿」所引發的爭議作出回應。面對網友質疑此舉為「孝道外包」或「婚姻鬼故事」，洪詩在受訪時親自還原當時的照護情況，並分享與李運慶一家分擔家務的心聲，這也是她在風波後首度公開露面說明真相。

洪詩出席活動，分享家庭狀況。潘佳琪攝

緩解爭議風波 洪詩體恤丈夫護妻心切

洪詩透露，該爭議源自去年的發文被網友再度翻出，她起初並未多想，直到朋友關心才發現討論度極高。提到丈夫李運慶在社群上的反擊，她充滿體諒地表示，老公當時正值拍戲期間，幾乎沒有睡眠時間，加上護妻心切，可能才出現較為情緒性的字眼。她也說明，自己雖然有 Threads 帳號，但主要用來分享育兒點滴，平時並不常滑社群。

提及親媽反應淚崩 洪詩心疼父母被牽連

受訪過程中，洪詩談及家人是否心疼時，突然眼眶泛紅、哽咽到說不出話。她分享，自己特別詢問了媽媽的感受，媽媽雖坦言萬分捨不得，但也暖心教育她：「這是人之常情，不可能看到一個需要照顧的長輩卻不去理會。」這番話讓洪詩深受感動。她感性地說，自己從黑澀會時期出道至今，對惡評早已習慣，但父母是給予她很多愛的人，不希望他們因陌生網友的言論而受傷。

娘家群組滿滿正能量 堅信善良是本分

面對網路的雜音與「婚姻鬼故事」的標籤，洪詩的娘家群組成為她最強的避風港。家人紛紛傳訊息鼓勵她：「不要聽不好的聲音，你很棒。」洪詩表示，照護長輩是基於對家人的愛與關懷，而非外界所形容的委屈。儘管現在生活重心多在孩子與家庭，但她仍會帶著家人的支持，以正向心態面對未來的演藝計畫與生活。

