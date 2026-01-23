洪詩駁斥「可以嫁得更好」論點：可以嫁給李運慶很開心 曝圈內好友「關心訊息」

洪詩出席活動，狀態良好、美麗動人。林煒凱攝

藝人洪詩今（23日）出席品牌活動，首度針對幫失智公公「把屎把尿」所引發的爭議作出回應。面對網友質疑此舉為「孝道外包」或「婚姻鬼故事」，甚至有網民替她抱不平，認為她「可以嫁得更好」，洪詩在受訪時展現堅定立場，除了還原照護真相，也大方對丈夫李運慶真情告白，展現兩人的深厚感情。

駁斥「嫁更好」論點 洪詩：能嫁給他是很開心的事情

面對網路討論聲浪中，有部分網友感嘆洪詩「可以嫁得更好」，她今日在受訪時正面回應，語氣堅定且溫暖。洪詩表示：「嫁得更好⋯⋯我自己其實我不知道網友口中的嫁得更好，到底要多好才叫嫁得更好，對我自己，我覺得我能夠嫁給他（李運慶），是很開心的一件事情。」她認為婚姻的幸福無法由外人衡量，對她而言，與李運慶共同經營家庭便是最珍貴的選擇。

圈內好友齊發聲關心 洪詩笑問：要唱名嗎？

這場風波也驚動了不少圈內好友，洪詩透露近期收到許多關心訊息。被問及圈內好友有傳訊慰問嗎，她為了緩和現場氣氛，還俏皮地開玩笑反問：「要唱名嗎？」隨後分享好友們多半是替她加油打氣，叮囑她「別去看那些不開心的事」，讓她深受感動，也展現她在演藝圈的好人緣。

公公病情惡化現況曝光 親解「看護空窗期」真相

談到公公的身體狀況，洪詩語帶不捨地透露，公公失智症狀逐漸嚴重，時常發生時間與人物錯亂的情況，甚至會將兒子李運慶誤認為兄弟。她強調，家中一直都有請看護協助，但過程並不順利，由於公公脾氣較硬，加上法規限制與媒合不易，前後已換過至少四個看護。洪詩解釋，在尋找合適人選的「空窗期」中，家人必須輪流照護，絕對不能讓公公獨自在家。至於公婆分開居住，她則坦言純粹是因為兩位長輩生活習慣不適合住在一起，並非家庭失和。

育兒觀點引發共鳴 教女兒「面對困難」比平坦更重要

身為兩個女兒的母親，洪詩坦言有看到網路上許多父母網友的疑問，擔心她的選擇會讓女兒未來也面臨同樣辛苦的照護壓力。對此，洪詩感性地表示，她完全理解為人父母不捨孩子吃苦的心情，但她認為人生不可能完全避開困難，「我不可能幫她選一條完美無缺、很平坦的路，但我可以努力教她如何學習面對困難。」洪詩強調，培養孩子解決問題的能力與韌性，才是她最看重的教育目標。



