洪詩「孝道外包」熱議延燒 徐乃麟昔照顧癌母把屎把尿

徐乃麟21日主持選美活動，被問到近期的時事。（池宗玲攝）

徐乃麟今（21日）主持選美活動，受訪時被問到女星洪詩近來因為「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事；孝順出名的徐乃麟提及，過去曾親力親為的照顧臥病在床的母親。

他說，當時罹患癌症母親住院20天，身為獨子的他盡量排空工作的陪伴，一肩扛起照顧媽媽的所有；他幫媽媽翻身擦拭、換尿布，空姐妻汪家璉也從旁幫忙，「看到媽媽臉上安慰的表情，我很輕柔幫她擦拭處理，當她人生即將走到終點，還能做什麼？不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的。」

廣告 廣告

洪詩在與李運慶結婚前，就幫忙照顧李的失智父親。徐乃麟聽聞後坦言，如果是自己的女兒，他一定會很不捨，他由衷的欽佩洪詩，「我們不知道洪詩的想法，用善良的面向看，她很偉大，她愛他的男人，愛屋及烏」。

更多中時新聞網報導

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

中年失眠危機 心血管風險增

土方可回填農地 挨批掩護濫倒