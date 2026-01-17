洪詩「把屎把尿」照顧失智公公！大伯揭辛苦畫面 網驚：根本鬼故事

洪詩與李運慶婚後感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自洪詩IG）





女星洪詩是女團「Popu Lady」成員之一，2023年她宣布與李運慶結婚，婚後育有2女，家庭生活幸福美滿，而李運慶哥哥李運泰日前曾發文透露，洪詩在交往初期就陪著李運慶在照顧行動不便的父親，讓他不禁感慨：「其實一直想要謝謝我弟媳洪詩。」

李運泰在Threads上發文表示，弟弟李運慶成功向洪詩求婚的當晚，他的手機收到不少祝賀訊息，才知道弟媳是當時不少男生心目中的女神，但他起初並不看好兩人的愛情，甚至以為李運慶不會結婚，「對於圈內女友我已經麻木，演藝圈女藝人的大結局不都是要嫁給小開二代首富之類的，到底誰會想跟我弟常相廝守？」

直到真正認識洪詩後，李運泰才發現自己錯到離譜，「這女生怎麼可以這麼善良又單純」，他提及因為父親軍事化教育的緣故，身邊所有親人與他相處時都是「最高壓的惡夢」，後來父親摔斷腿行動不便、失智，李運慶選擇陪爸爸住在一起，方便就近照顧，「我剛認識的洪詩，就已經陪著運慶和我爸住在同個屋簷下照顧他，(是真正的照顧，把屎把尿按摩那種) 」。

李運泰透露洪詩幾乎是把屎把尿在照顧父親。（圖／翻攝自Threads）

李運泰透露，洪詩在與李運慶交往初期，便將李爸爸當作自己的父親照顧，從未顯現出任何不悅的情緒，「甚至我爸生氣罵她、鬧情緒時，她都有自己的方式排解壓力。」還會幫李運慶省錢，對物質的觀念始終抱持著「一切夠用就好」，讓他不禁感嘆，「我朋友口中的女神、螢光幕前光鮮亮麗的漂亮女孩，從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀、過著真實自在的生活。」

後來洪詩成功誕下二胎，李運泰也透露，李運慶一直以來的心願就是擁有女兒，沒想到不僅成功達成心願，還有了2個寶貝女兒，也讓他有感而發：「所有的模板就是他們的親媽媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福。」貼文曝光後，有網友認為洪詩十分善良及偉大，願意無私照顧另一半家人，但也有網友持不同意見表示：「如果是我女兒去婆家做這些，我會非常不捨！」、「根本婚姻鬼故事」、「請聘請專業照護人員，看了頭好痛」。



