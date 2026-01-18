洪詩「把屎把尿」顧失智公公！大伯挨轟…她親曝實情回應了

娛樂中心／江姿儀報導



前「黑澀會美眉」、女團Popu Lady成員洪詩，2023年與交往多年的男星李運慶結婚，迎來2名愛女，婚姻甜蜜幸福。2025年10月大伯李運泰曾發文感謝她，親揭她貼身照護失智爸爸「把屎把尿按摩」，還曝光監視器畫面。近期貼文再被網友翻出，引發熱議。對此，今（18日）李運泰再發文澄清，稍早洪詩也發長文還原真相，親自回應「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情」。





回顧事件經過，洪詩老公的親哥李運泰於2025年10月在Threads發文，特別感謝洪詩的付出，透露年邁父親失智、行動不便，而她數年前就搬來跟弟弟李運慶同住，婚前就幫忙照護公公「把屎把尿按摩」，大讚她的善良與孝順「洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧」。沒想到近期相關貼文被挖，意外引發爭議，部分發言、用詞挨批，甚至有人認為是「孝順外包」；不過也有網友被感動力挺，看法兩極。





今（18日）李運泰發文澄清，全家一起照顧爸爸，監視器影片是弟弟和洪詩曾公開過的畫面，而洪詩沒有義務但主動幫忙按摩「這不過就是一個家庭相處的日常，我也有幫岳母按摩過腳肩膀，希望不要以幾秒鐘按摩腳的畫面就斷定詩涵（洪詩本名）＝傭人」，並為用詞不精確讓人誤解道歉，也強調「很單純只想分享洪詩的好」。





洪詩稍早在個人社群發長文回應，首先表示自己付出沒有「多特別多偉大」，照護公公僅因「愛屋及烏」的心態。她坦言，自己的爺爺跟阿公早已逝世，照顧公公時內心覺得是在照顧親爺爺，盡力付出幫助長者。她也公開照護細節，她僅幫公公按摩腳部、換新床單，老公負責擦拭身體、更換尿布之外，也會跟嫂嫂輪流幫忙按摩。雖然當時她還沒和老公結婚，但老公家人都對她很好「公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好」，因此她強調「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況」，也親曝大伯辛勞，公公住院時老公和大伯輪流照顧，出院後兩兄弟也輪流載爸爸去換藥，共同承擔照顧重任。文末，她補充解釋，「運泰（大伯）沒寫出來兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在」，全家人攜手共度艱難，並非外界議論的情況，並感性寫下「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難」。





原文出處：洪詩婚前「把屎把尿」顧失智公公畫面流出 大伯挨轟「孝順外包」她還原真相！

