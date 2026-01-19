洪詩「替男友失智父把屎把尿」網友心疼！廣告小妹反曝1關鍵：我為她高興

藝人洪詩和男星李運慶結婚多年，近日被曝從婚前就幫忙照顧失智公公，甚至「把屎把尿」，引起不少網友心疼、為她打抱不平。不過，洪詩隨後澄清自己僅幫忙按摩、換床單，且完全是出於自願伸出援手，網紅廣告小妹也發文表示：「千金難買我願意。」

廣告小妹分享，多年前曾交過一位女性網友，對方每天都去醫院幫忙照顧男友的爸爸，整整長達7年，「該說她聖母嗎？好像不能。她是在找尋缺失的東西。她的原生家庭冷漠，跟我家有點像。她的男友對她很好、公公也很喜歡她，她說照顧公公的時候，會產生『有家』的感覺。」

廣告小妹坦言，當時還年輕，完全不能理解對方的感受，腦裡只想著「千萬不要變成她那樣，只要肯吃苦就有吃不完的苦」。直到最近看了洪詩的發文，她才忽然產生類似念頭：「假如有一位女性長輩給了我母親從未給過我的溫暖，我也是會願意照顧她的。」

洪詩和夫家家人感情親密。（圖片來源：臉書 洪詩）

廣告小妹指出：「缺愛的孩子，一輩子都在找愛。奮不顧身。如果妳心疼女兒、不想她受苦，那就請從小給她很多關愛與滋養。」在她看來，洪詩或許不像大家想的一樣被壓迫，反而是在這段關係裡找到了想要的東西，「我為她高興。千金難買我願意。」

不少網友也留言附和廣告小妹，認為只要洪詩樂意、願意就好，不理解外人為何幫著喊燒。廣告小妹隨後又補充「每個人與婆家之間的界線不一樣」，有些人可能代入之後覺得自己做不到，但這並不代表洪詩就是被強迫，「她認為這只是一種我願意的雙向奔赴。」

