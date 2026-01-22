洪財隆專欄：試解台美貿易協議幾道算術題
到底是數學奧林匹亞競賽題，還是潛藏在此回台美貿易協議裡的政經算術比較難？我只知道前者講究邏輯、深度和創意，後者則因缺乏共同資訊（知識），對台灣而言更有如一場嚴酷的生存遊戲，反而不容易給出答案。
但對我這個長年教授國際經濟和研究地緣經濟（權力對經濟的作用）的學者來說，倒不失為一個有趣且深具挑戰性的題目。即使受到諸多條件限制，頂多只能得到相對解。
大家心知肚明，台灣國防關鍵仍繫於美方，所以評判標準當然不是一般貿易談判裡，常見的有拿有給模式（give and take），台灣國家安全是否因此提升（含軍工產業的合作發展）應是觀察重點，但經濟產業自主性會不會因此流失，恐怕也不能忽略。畢竟台灣和美國的利益並非完全一致，其他國家都可能會是我們將來的風險來源。
不管如何，就答題技巧，還是先從比較簡單的開始。
第一題，在川普2.0之前，台灣出口到美國的產品關稅不到3%，現在則把懲罰性對等關稅（國家別）降至15%且不疊加原先關稅，明顯大幅增加負擔，為什麼大家還普遍額首稱慶、其樂融融？
簡答如下。
能夠完成一個貿易協議，降低不確定性，本身就具有正面意義。
同日韓和歐盟待遇拉齊，包括工具機在內等傳統產業鬆了一口氣，這裡尤指和台灣部分出口產業具有高度競爭關係的日韓兩國。
就對等關稅而言，川普先對各國提高價格（台灣去年四月32%、八月降至20%），達到目的後再打折製造划算效果，確實高招，看來多數人也會買單。川普的目的很清楚，就是讓美國再工業化，重要關鍵製造業回流，包括台灣的半導體產業。
行為經濟學的參考點（透過移動改變認知）、心理帳戶（將事件分開而非加總評價）和損失規避（人們對損失的感受遠比獲得強烈）可以幫忙解釋此一現象。價格或關稅都會被視為損失，所以先抬高再折扣，符合「不幸中的大幸」人性心理，故能奏效。雖然仔細想想，主要仍是絕對值的變動在影響實際福祉（問問傳統產業）。
第二題事關重大，更是高下能否立判的決定性因素。亦即如何看待台美貿易協議中針對半導體「產能─配額─關稅稅率」連動此一機制，可有何玄機？美國商業部長盧特尼克宣稱，美國將因此得到半導體「四成產能」指的是什麼？是他的主觀期待，還是已經暗藏在協議中？
為了方便說明，這裡真的需要一些代數。且用英文字母x代表美國因此協議所增加產能，亦即來自台灣半導體產業或供應鏈的貢獻。而此處的產能最好理解成「供應美國晶片需求的能力」，比較不會產生混淆。
第一階段：於台灣承諾2500億美元（台積電1650＋其他850）投資建造期間。
2.5x額度內免232條款晶片關稅。
2.5x額度外適用232條款晶片關稅之「最低優惠關稅」（lower preferential rate）。
因為這裡僅指台美兩國的協議，而且是雙方此消彼長的產能移動，故：
x+2.5x = 100%
3.5x = 100%
所以x= 28.6 %
這隱含如果台灣的半導體企業想免除晶片關稅，28.6 %是該協議給台灣的期中考衝刺目標。
有趣的是，協議中的「配額外享有最低優惠稅率」文字，內涵接近國際經貿領域的最惠國待遇（MFN)，而的確也有媒體如此報導。就我所知，真正的意思是保證你的待遇「不比別人差」（如發現有更低的稅率可自動跟進），而不是讓你一定「比別人更優」。例如，當所有國家的半導體關稅都是100%，找不到任何更低的待遇時，那台灣所面對的半導體產品關稅，也只能是100%。
當然，這個講法乃根據國際經貿法的運行法則和一般慣例而來，川普政府未必會認真看待、甚至遵守。證據之一是，在台美貿易協議內容公布後，面對韓國關切去年十月底美韓貿易協議裡，美國所承諾給韓國的晶片關稅「最惠國待遇」是否能夠適用？美方表示可能礙難照辦，甚至揚言針對半導體關稅，個別協議都必須分開來看。而這顯然已和原來232條款（涉及國家安全）的產業別用途和意旨，大相逕庭。
第二階段：一旦上述投資承諾完成。1.5x額度內免232晶片關稅，額度外適用232條款晶片關稅。如法炮製，可知
x+1.5x = 100%
2.5x = 100%
x= 40 %
亦即如果「產能─配額─關稅稅率」連動此一機制奏效，美方最後將獲得來自台灣所貢獻的四成產能。所以盧特尼克的說法確實有其根據。且因為目前美國市場大致占台積電四分之三營收，在其他條件不變下，此舉最後將恰恰移走台積電三成產能。（40%／100%）＊（3／4）。外面有些講四成，應該是語意認知有別或有誤所致。換言之，推到極致的話，此協議極有可能會讓台灣本土將來只剩0.7個台積電（相對而言，並非絕對值）。
除非未來台海發生大變局，不然台積電和台灣政府（社會）面對美國的利害關係應該還是一致。而一旦台積電本土產能的重要性相對降低，亦即矽盾規模縮小三成，對台灣國安衝擊為何，仍有待觀察。注意，權力或市場力降低的支配地位改變有其弧度，並非等量減少此種線性關係。藥和毒藥的差別在哪？主要仍在於劑量。
另外，如果這套機制管用，那麼這2500億美元信保要編多少或有無押日期，就比較其次了。因為美方精心設計的這套機制本身就已經是個狠招，同時具有紅蘿蔔和棍子正負誘因效果。但大家目前只看到紅蘿蔔，至於棍子在哪？美國針對半導體即將宣佈的晶片關稅就是棍子。而且按理稅率將不會太低，否則整套機制恐形同虛設。
然而，根據我們的談判總代表、行政院鄭麗君副院長日前在記者會中的說法，不管未來232條款晶片關稅多少，美方已承諾將給台灣至多15%的關稅待遇。當然，如果232條款祭出的晶片關稅太高，無異將會提高美國正要大舉往前衝的AI生態系投入成本，不利發展。但太低又會減損迫使包括台灣在內，各國半導體產業加速赴美投資設廠的誘因。截至目前，這應該是台美貿易協議的最大謎題（puzzle）吧。
※作者為前公平交易委員會委員（2017年─2025年），奧地利茵斯布魯克（Innsbruck）大學經濟學博士，德國曼海姆（Mannheim）大學國際經濟關係研究所畢業、國立中興大學法商學院（現台北大學）經濟學碩士。曾任台灣經濟研究院APEC研究中心副研究員、民進黨中國事務部主任、國立清華大學社會學研究所「中國研究學程」兼任助理教授等職。著有《壓力下的優雅：喚醒以人為本的台灣經濟》、《隱藏的說客：一名經濟學家與台灣經濟安全、公平、成長的探索之旅》、《邊緣戰略：台灣和區域經濟整合的虛與實》等書，翻譯《克魯曼驚奇》。興趣包含：桌球、西洋棋、脫口秀研究、聽中島美雪的歌。
