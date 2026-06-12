洪通創作與道教民間藝術特展 重現臺灣藝術生命力

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記者劉昕翊／臺北報導

文化部蒙藏文化中心明（13）日起至10月26日，在蒙藏文化館展出《生命之樹－洪通創作與道教民間藝術》特展，陳展臺灣素人畫家洪通各類型創作及來自臺灣各地廟宇的道教藝術相關文物，藉由道教信仰的視野，探究洪通作品中表現常民信仰與融合生活點滴所呈現的藝術特質。

蒙藏文化中心今日舉辦展前記者會，由文化部政務次長王時思、文化部蒙藏文化中心主任高玉珍、國立故宮博物院長蕭宗煌等人出席。王時思表示，洪通是一個傳奇性的藝術家，其藝術創作為當時帶來新的視野及理解，透過洪通看見「這好像是臺灣，這好像是我們熟悉的自己」，更重要的是透過其創作，反應1970年代臺灣的時代意義。

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《生命之樹－洪通創作與道教民間藝術》特展以「花樹人生－洪通創作的創意表現」、「字／畫的藝術呈現」、「道教宇宙觀的體現」、「洪通創作與民間信仰」4大主題呈現，將畫作與民間道教文物共同展覽對話，觀眾可從民間道教信仰的脈絡中，尋找理解洪通作品的本質，看見洪通如何以素人之眼轉化信仰與宇宙觀為充滿靈性的視覺藝術，引領觀眾進入一個仍保有神話感知的世界，重新理解藝術、信仰與生命之間相互滋養下的深刻連結，感受民間信仰透過藝術表現所散發的精神魅力，以及臺灣文化的核心精神。

此外，展出場地「蒙藏文化館」亦為國立臺灣工藝研究發展中心「漫活SLOHAS－2026臺灣工藝季」的工藝據點之一，展期間將舉辦各類教育推廣活動，包含，專題演講、手作體驗及蒙藏服飾穿戴體驗，相關活動資訊請上「文化部藝文活動報名平台」報名。

蒙藏文化中心今（12）日舉辦展前記者會，由文化部政務次長王時思、文化部蒙藏文化中心主任高玉珍、國立故宮博物院長蕭宗煌等人出席。（記者劉昕翊攝）

文化部蒙藏文化中心明（13）日起至10月26日，在蒙藏文化館展出《生命之樹－洪通創作與道教民間藝術》特展。（記者劉昕翊攝）

《生命之樹－洪通創作與道教民間藝術》明（13）日起登場，陳展臺灣素人畫家洪通各類型創作及來自臺灣各地廟宇的道教藝術相關文物。（記者劉昕翊攝）

《生命之樹－洪通創作與道教民間藝術》特展陳展臺灣素人畫家洪通各類型創作，重現臺灣民間藝術生命力。（記者劉昕翊攝）