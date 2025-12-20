洪都拉斯安排行程「邊擔心邊衝康」 謝瓊煖開嗆「結束後我馬上退群組」

全新高屏之旅，由花甲藝人洪都拉斯、謝瓊煖，攜手少年曾智希、江宏傑共同展開旅程！東森綜合台提供

旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》「高屏之旅」由花甲藝人洪都拉斯、謝瓊煖，攜手少年藝人曾智希、江宏傑共同展開旅程。四人個性迥異，從溫馨互動到崩潰互嗆，擦出意想不到的爆笑火花。

謝瓊煖慘變狼狽落湯雞，鼻涕狂流飆國罵！東森綜合台提供

洪都拉斯首先分享對謝瓊煖的觀察，笑說：「這幾天朝夕相處，發現她是一個真性情的人，說話開始口無遮攔。雖然她有敬業精神，敢於面對害怕的事物，但她敬業完會『懷恨在心』！」原來，洪都拉斯坦言明知謝瓊煖怕水，卻故意安排水上行程，「雖然擔心會因此失去這位朋友，會不會從此沒有了Line的聯繫，但看到瓊煖願意同患難、承受挑戰，讓我十分感動。」謝瓊煖立刻笑嗆：「節目結束後我會馬上退群組。」笑翻眾人！

謝瓊煖怕水。東森綜合台提供

他也大爆料，謝瓊煖在準備下海時崩潰大喊：「我不行了」、「我再也不來《花甲》了」，接著就是一連串「國罵」輸出。甚至結束後走在沙灘上，謝瓊煖還指著他的鼻子罵：「洪哥我覺得你這次安排太不OK了！」雖然事後謝瓊煖安慰他說「沒事啦，蠻好玩的」，但洪都拉斯回憶道：「她在跟我說沒事的時候，眼睛進海水、臉上掛著兩條鼻涕，非常狼狽很沒說服力，但我還是很感謝她安慰我。」謝瓊煖則對洪都拉斯表達感謝，表示原以為洪哥只是幽默詼諧，沒想到內心很溫柔，「整趟旅程他都非常包容，即使我們對他開玩笑、不給台階下，他都能默默吞下來，對洪哥只有敬佩再敬佩。」

陳志強自爆歷任情史！曾智希吵架「當把柄反殺」。東森綜合台提供

曾智希與老公陳志強夫妻情深，聊到感情話題，洪都拉斯好奇陳志強是否會介紹初戀情人給她認識？曾智希笑說：「沒有介紹，但有分享歷年女友的故事。」正當眾人稱讚這樣感情不會有疙瘩時，曾智希卻補槍：「但我吵架的時候都會拿出來吵，質問他為什麼對她（前任）比較好？」話鋒一轉，曾智希接著詢問江宏傑初戀故事，竟突然脫口而出：「你是台灣人嗎？」這個讓全場傻眼的問題，讓謝瓊煖嚇得大喊：「我其實有點害怕，不知道該怎麼接話，今天會不會就到這裡結束？」曾智希意識到失言後趕緊瘋狂道歉：「對不起我好失禮，可以剪掉嗎？」洪都拉斯則幽默補刀：「這段剪起來當預告吧！」所幸江宏傑貼心安慰：「沒事的啦！不會介意。」

洪都拉斯慘遭兵變！目睹前任「緊貼男人堆」。東森綜合台提供

此外，洪都拉斯在車上分享年輕時被兵變的慘痛經歷。他透露曾親眼目睹前任跟一群男生出去玩，還跟其中一人靠得特別近，「我看在眼裡心裡很不舒服，過沒兩天就被分手了。」直到十幾年後，他正值「鐵獅玉玲瓏」時期，前女友竟透過朋友打電話想求合，「我接到電話直接掛掉，想到就很難受！」聽完前輩的故事，被問到有沒有被兵變過？曾智希立刻妙回：「我算是蠻有『職業道德』的。」機智反應讓全場笑翻。

曾智希大失言！問江宏傑「是台灣人嗎」，謝瓊煖、洪都拉斯嚇瘋。東森綜合台提供



