洪都拉斯揭黑歷史！被忽略十多年翻身 曝當年被王偉忠拒簽內幕

記者林宜君／台北報導

從幕後助理到站上舞台中央，人生的轉彎往往來得出其不意。洪都拉斯近日為舞台劇宣傳時，親自揭開一段塵封多年的職涯心結，也讓外界重新看見他從被忽略到發光發熱的歷程。舞台劇《明星養老院》將於4月18日、4月19日在台中市中山堂登場，由王偉忠於中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪洪都拉斯，意外勾出一段過往內幕。

洪都拉斯回憶，早年在綜藝節目擔任助理時，與郭子乾、陳為民等人同場工作，當時同儕陸續被簽下轉型為幕前藝人，多年後的節目《全民最大黨》。洪都拉斯因飾演「葉教授」一角嶄露頭角，王偉忠主動邀他固定演出，讓他又驚又喜，甚至忍不住追問：「當年為什麼不簽我？」。（圖／金星文創提供）

洪都拉斯回憶，早年在綜藝節目《連環泡》擔任助理時，與郭子乾、陳為民等人同場工作。當時同儕陸續被簽下轉型為幕前藝人，甚至迅速走紅，唯獨自己未被青睞，讓他一度將王偉忠視為「天敵」，心中難免失衡。然而轉機出現在多年後的節目《全民最大黨》。洪都拉斯因飾演「葉教授」一角嶄露頭角，王偉忠更主動邀他固定演出，讓他又驚又喜，甚至忍不住追問：「當年為什麼不簽我？」

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王偉忠解釋，當年考量洪都拉斯年輕時的特質，更適合留在幕後發展，但多年後再相遇，發現他隨著年齡累積出的臉部表情與人生歷練「每一道紋路都很有戲」，加上他為角色準備的幽默台詞，才決定讓他天天上陣演出。（圖／金星文創提供）

對此，王偉忠解釋，當年考量洪都拉斯年輕時的特質，更適合留在幕後發展，但多年後再相遇，發現他隨著年齡累積出的臉部表情與人生歷練「每一道紋路都很有戲」，加上他為角色準備的幽默台詞，例如「山窮水盡疑無路 清粥小菜復興南路」，讓人印象深刻，才決定讓他天天上陣演出。這段經歷也成為洪都拉斯人生的重要轉折。他坦言，那天結束後與太太走在回家路上，內心無比踏實，第一次清楚感受到人生方向被確立。

《明星養老院》自首演以來已巡演邁入第6年，洪都拉斯從50多歲一路演到60出頭，劇中飾演與一群過氣明星共住養老院的諧星。其中一句台詞「老是最公平的，誰也躲不掉！」更讓他深有共鳴。（圖／金星文創提供）

《明星養老院》自首演以來已巡演邁入第6年，洪都拉斯從50多歲一路演到60出頭，劇中飾演與一群過氣明星共住養老院的諧星。其中一句台詞「老是最公平的，誰也躲不掉！」更讓他深有共鳴。王偉忠也強調，諧星訓練紮實，能成為優秀的演員，這也是許多從《全民最大黨》出身的藝人，後續能在影視圈持續發展的重要原因。

除了舞台與事業，洪都拉斯也在劇中投射自身家庭經驗，他透露，過去因節目長期晚間直播，長達10年難以與家人共進晚餐，家庭多仰賴妻子支撐。（圖／金星文創提供）

除了舞台與事業，洪都拉斯也在劇中投射自身家庭經驗。他透露，過去因節目長期晚間直播，長達10年難以與家人共進晚餐，家庭多仰賴妻子支撐。如今孩子已各自踏入職場，兒子成為護理師，女兒則擔任國中英文老師。有趣的是，女兒遺傳他的幽默感，還會模仿他在《豆腐媽媽》中的搞笑片段，並分享到家庭群組，成為一家人的快樂來源，也讓他感受到另一種溫暖的回饋。

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