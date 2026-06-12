洪都拉斯昔押房買股「慘暴跌剩6元」 最終結局竟神反轉

娛樂中心／邱于芳報導

因模仿「心海羅盤」葉教授走紅的藝人洪都拉斯，最近在民視熱播八點檔《豆腐媽媽》飾演萬家一家之主，和劇中演員展開多場精彩對手戲。他曾在談話性節目中分享，自己股齡已有30年，當年會從搞笑藝人斜槓成為演員，將專注力放在演戲上，和投資有關係。當年他曾將房子拿去抵押，以一張10幾塊的股價買進500張銀行股，然而買了之後，該檔股票卻一路跌至6塊，因此和老婆天天失眠，沒想到迎來驚人反轉。

洪都拉斯過去在《我愛小明星大跟班》中分享自己的投資血淚史。他回憶，當年正值台灣經濟起飛階段，股市行情火熱，幾乎是「隨便買、隨便賺」的年代。當時他買進股價70多元的茂矽，沒多久就一路飆升至150多元，短時間內獲利豐厚，讓他第一次在股海中嚐到甜頭，也因此信心大增，甚至自詡為「財經專家」。隨著對投資愈來愈有興趣，他開始研究股票市場，認為自己已掌握獲利訣竅。

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洪都拉斯昔押房買500張股票暴跌剩6元！夫妻日日失眠⋯驚曝反轉結局

都拉斯分享股海往事，曾因投資獲利豐厚，自認已掌握股票致勝秘訣，一度自詡為「財經專家」。（圖／翻攝自洪都拉斯粉專）





然而，真正的考驗卻在後頭。洪都拉斯透露，後來他看好銀行股穩定性，加上聽聞某家銀行未來將被另一家銀行收購的消息，決定豪賭一把。由於手邊資金不足，他甚至將名下唯一的房子拿去抵押貸款，以每股10多元的價格一口氣買進500張股票。沒想到進場後股價不漲反跌，短短半年便從10多元跌到只剩6元，帳面虧損十分驚人，讓他瞬間從意氣風發跌入谷底。他坦言，當時家中已有孩子要養，龐大的經濟壓力讓夫妻倆焦慮不已，甚至跑去找算命師尋求慰藉。所幸最後劇情出現大逆轉，該銀行真的如傳聞般完成合併，股價翻倍漲到20多元，讓他順利解套，也終於放下壓在心中多時的大石頭。

洪都拉斯昔押房買500張股票暴跌剩6元！夫妻日日失眠⋯驚曝反轉結局

從押房買股到股價腰斬，洪都拉斯坦言那段日子壓力大到甚至求助算命師，所幸最終成功解套。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





洪都拉斯坦言，股票市場是一個蠱惑人心的場所，呼籲大家千萬不要學他當年的做法，將所有資金放進同一個籃子，也慶幸當年沒有選擇融資。近日股市因瘋狂飆漲，出現不少拿出車貸、房貸、信貸、融資等「四貸同堂」投入股市的現象，這種極端高槓桿操作在股市多頭時能放大獲利，但在市場大幅下修時，極易面臨斷頭與沉重債務壓力，洪都拉斯也以自身經歷提醒，投資仍應量力而為，切勿因一時樂觀而忽略風險，與其追求一夜致富，不如踏實實地累積財富。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：洪都拉斯昔押房買500張股票「暴跌剩6元」！夫妻日日失眠驚曝「傻眼反轉結局」

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