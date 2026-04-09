洪都拉斯曾視王偉忠為「天敵」！自爆被拒簽內幕
舞台劇《明星養老院》即將於 4 月 18 日、19 日在台中市中山堂豪華登場，王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪主角之一的洪都拉斯；洪都拉斯驚爆當年他曾把王偉忠視為「天敵」，因為王偉忠簽下了同為幕後的郭子乾、陳為民等當藝人，唯獨沒簽他，讓他很不平衡。
洪都拉斯回憶，《連環泡》時期他與郭子乾、陳為民等人同為助理，眼見同儕紛紛簽約出道而且迅速走紅，自己卻未獲青睞，可是10多年後，《悶鍋》找洪都拉斯演「葉教授」，王偉忠卻答應，還要他天天來演！洪都拉斯很認真的問王偉忠到底看到了什麼。
王偉忠解釋，當時希望20多歲的洪都拉斯能留在幕後發展，因為幕後也很重要，但多年後再見到中年的洪都拉斯，發現他臉部線條與不一樣了，每條紋路都很有戲！他為了演出還收集很多心靈開示語，什麼「山窮水盡疑無路 清粥小菜復興南路」，非常好笑，所以看過「葉教授」的演出，王偉忠立刻問，「能不能天天來演？」洪都拉斯說，那天對他來說印象非常深刻，可說是他人生的轉折點，跟太太走在回家路上好開心，第一次找到人生軌道的方向。
舞台劇《明星養老院》巡演至今已邁入第6年，洪都拉斯從50多歲演到60出頭。他在劇中飾演跟明星朋友們一起住在養老院的諧星，劇中有一句台詞「老是最公平的，誰也躲不掉！」讓他很有共鳴。王偉忠也強調，諧星的訓練極為紮實，好的諧星必然是好演員，這也是為什麼從《悶鍋》出身的藝人如今都在影視圈發光發熱。
洪都拉斯說，《明星養老院》裡面談到藝人與孩子之間的關係，他也有所感，因為《悶鍋》都在晚上直播，長達10年他無法與家人共進晚餐，全靠太太照顧老小。現在孩子都入社會工作了，兒子擔任護理師、女兒則是國中英文老師。有趣的是，女兒繼承他愛搞笑的個性，常會模仿他在《豆腐媽媽》中的演出片段傳到家庭群組，逗得全家大笑。
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