洪都拉斯火力全開出手！吳皓昇被「豆渣洗臉」笑喊：超舒服

洪都拉斯火力全開，一出手就是經典名場面，「豆渣洗臉」要讓觀眾拍手叫好。（民視提供）

民視八點檔熱播大戲《豆腐媽媽》劇情持續升溫，劇中惡名昭彰的反派吳皓昇，與潘奕如、吳政澔陪同陳仙梅強勢登門萬家討公道，卻徹底踩到萬家底線。向來守護家人的萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯 飾）忍無可忍，直接下令徒弟馬國弼端出「豆渣」，一場讓觀眾拍手叫好的「豆渣洗臉」名場面就此誕生。

這場被劇迷期待已久的「報應戲」，拍攝過程同樣火花四射。吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點：「我們最怕 NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」他也大讚洪都拉斯經驗老道，「第一波潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準。」

廣告 廣告

吳政澔（左起）、潘奕如、吳皓昇遭豆渣沾滿身。（民視提供）

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，畫面一度緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場「最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服」的解氣戲碼。

《豆腐媽媽》洪都拉斯看到吳皓昇上門嚴正以待。（民視提供）

談起這場重頭戲，洪都拉斯也分享幕後趣事，他笑說：「本來潑完豆渣之後，還想要把水桶直接套在王正豪的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福太暴力了。」他也開心表示，這是一場「超級無敵開心的戲」，拍攝過程順利，最終圓滿成功。

更多中時新聞網報導

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤

青峰要放假跟命運對著幹

NFL》愛國者險勝野馬 超級盃遇海鷹