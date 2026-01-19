洪都拉斯為拍戲久未見女兒 見滿場粉絲呼值得

《豆腐媽媽》洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼全體亮相，一出場就引爆全場尖叫聲。（民視提供）（民視提供）

由洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂，及馬國弼共同演出的人氣八點檔《豆腐媽媽》，收視率坐穩全國冠軍，劇組昨（18 ）日下午於Global Mall板橋車站舉辦粉絲見面會，吸引大批劇迷提前卡位朝聖，購物廣場人潮滿滿、幾乎水洩不通，現場氣氛相當熱烈。

活動由「娛樂超skr」主持人 小鹿、阿甘 聯手主持，演員群一登場便先帶來整齊又有氣勢的〈豆腐媽媽〉舞蹈，瞬間點燃全場氣氛，讓粉絲尖叫聲不斷、現場直接嗨翻。演員們更即時邀粉絲上台一起大跳，台上台下互動熱絡，粉絲不僅近距離同框，還獲得滿滿周邊禮物，直呼「超開心、超值得！」

洪都拉斯在台上分享拍戲心聲，坦言雖然辛苦，但看到滿場粉絲支持，一切都值得了。（民視提供）

看到滿場粉絲熱情力挺，演員們也輪番分享心情。影后謝瓊煖開心表示，能夠和粉絲近距離互動真的非常感動，馬國弼則成為全場笑點擔當，他表示自己很開心能參與這部「拍了會讓人覺得值得驕傲的戲」，劇中飾演一位口吃、努力生活的小人物，但角色設定只要「跑起來就不會口吃」，沒想到在見面會上被粉絲與主持人頻頻拱「再跑一次」，讓他笑說：「整場見面會一直被叫跑起來，真的很累！」

曾智希表示近期沒日沒夜拍戲，能在見面會感受到粉絲的熱情支持，讓她覺得非常溫暖。（民視提供）

洪都拉斯則動情說道：「我已經很久沒有看到我女兒了，有時候也會想，我到底是要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家？但今天看到現場這麼多人，我真的覺得這一切都值得了。」蘇晏霈近期戲份情緒沉重，「看到這麼多支持、喜歡《豆腐媽媽》的粉絲，真的覺得所有的累都瞬間消失了，謝謝大家，我們會繼續努力，拍出更好的戲。」

藍葦華坦言拍戲雖然辛苦，但累得很有價值，現場開心點名粉絲互動。（民視提供）

藍葦華也坦言拍戲雖然辛苦，但充滿意義：「真的拍到很累，不過是累得有價值，很感謝可以讓大家看到不一樣的八點檔，我們會繼續堅持下去，請大家放心。」陳仙梅透露今天在場就只有她是較不討喜的反派型，但沒想到自己也是收到滿滿的禮物，覺得粉絲真的很棒，儘管正角、反角還是能夠看到每一個角色用心的地方！

《豆腐媽媽》粉絲見面會在 Global Mall 板橋車站登場，現場擠滿熱情粉絲，購物廣場瞬間水洩不通。（民視提供）

互動遊戲環節中，粉絲親手送上手作卡片，細心記錄角色與劇情細節，讓演員們直呼超感動。宮美樂感性表示：「每個細節、每個情節，大家都真的有看進心裡，這個真的超級無敵感動。」曾智希也分享：「最近幾乎是沒日沒夜拍戲，今天可以出來透透氣、感受到大家的熱情，真的很棒。」曾子益則笑說：「每天都在攝影棚，這次可以跟大家近距離互動，感覺好像又充滿電一樣。」現場驚喜不只如此，宮美樂更加碼獻唱個人歌曲〈Wonderful〉，溫柔歌聲讓粉絲聽得如癡如醉，全場齊聲敲碗，希望她能推出EP單曲。

