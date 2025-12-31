洪都拉斯發豪語爬樹輕而易舉 下秒離地1公尺求救：爬不動了

洪都拉斯只離地面大概不到一公尺，就說爬不動了。（圖／八大提供）

《詹姆士出走料理》主持人詹姆士、來賓洪都拉斯為節目犧牲大叔形象，鏡頭前獻出爬樹技能。洪都拉斯在外景出發前，大發豪語說爬樹是一件簡單的事情：「小時候爬樹對我來講輕而易舉，所以覺得應該可以做得到，沒有想到原來是需要用繩索再利用滑輪的方式爬到樹上去，著實把我嚇一跳。」

主持人詹姆士、來賓洪都拉斯為節目犧牲大叔形象，鏡頭前獻出爬樹技能。（圖／八大提供）

詹姆士透露爬樹到一半往下看時：「洪都拉斯大概只離地面大概不到一公尺，他就說他爬不動了，這個讓我有點嚇到！」而敬業的洪都拉斯本來無法克服自己恐高的障礙，後來看到詹姆士奮力攀爬，受到激勵則穿上裝備，洪都拉斯坦言：「不要說回家後才腰痠背痛，當天晚上就痛了，還貼藥膏呢！」

對於料理，洪都拉斯坦承自己的廚藝是零，「因為本身沒有這樣的天賦，而且也沒有這樣的環境，所以我真的很少下廚，更不用說有什麼拿手菜了」，而這趟與詹姆士一同出走的旅程，是否有讓洪都拉斯增進廚藝？他笑說雖然也想要學做好吃的料理，可是有很多的面向和基本的概念都不足，如果有機會的話，真的很想嘗試做一道很好吃的三杯雞，他自曝：「詹姆士有教我，可是我的資質太駑鈍了，真的學不來啊！」

