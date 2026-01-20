洪都拉斯突自爆：很久沒看到女兒！真實原因曝光 曾智希揭「沒日沒夜」狂操現況

洪都拉斯在台上分享拍戲心聲，坦言雖然辛苦，但看到滿場粉絲支持，一切都值得了。民視提供

民視8點檔《豆腐媽媽》演員洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂及馬國弼到板橋舉辦粉絲見面會，看到滿場粉絲熱情力挺，演員們也輪番分享心情，洪都拉斯突然感性表示，已許久沒見到自己家人。

洪都拉斯說：「我已經很久沒有看到我女兒了，有時候也會想，我到底是要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家？但今天看到現場這麼多人，我真的覺得這一切都值得了。」謝瓊煖則表示，能夠和粉絲近距離互動真的非常感動，也當場許願希望未來能再舉辦更多場見面會，「不管在哪裡，只要能跟大家見面都很開心。」

馬國弼則成為全場笑點擔當，他表示自己很開心能參與這部「拍了會讓人覺得值得驕傲的戲」，劇中飾演一位口吃、努力生活的小人物，但角色設定只要「跑起來就不會口吃」，沒想到在見面會上被粉絲與主持人頻頻拱「再跑一次」，讓他笑說：「整場見面會一直被叫跑起來，真的很累！」

馬國弼笑談劇中角色「跑起來就不口吃」，見面會上被頻頻拱跑步。民視提供

蘇晏霈見粉絲疲勞都消失 陳仙梅感動反派也收禮

蘇晏霈劇中感情不順，有許多情緒重的戲，面對粉絲也感動表示：「看到這麼多支持、喜歡《豆腐媽媽》的粉絲，真的覺得所有的累都瞬間消失了，謝謝大家，我們會繼續努力，拍出更好的戲。」

藍葦華也坦言拍戲雖然辛苦，但充滿意義：「真的拍到很累，不過是累得有價值，很感謝可以讓大家看到不一樣的8點檔，我們會繼續堅持下去，請大家放心。」陳仙梅透露在場只有她是反派，但沒想到自己也是收到滿滿的禮物，覺得粉絲真的很棒，能夠看到每一個角色用心的地方。

《豆腐媽媽》洪都拉斯（後排左二起）、藍葦華、曾子益、曾智希、蘇晏霈（中排左起）、陳仙梅、馬國弼（前排左起）謝瓊煖、宮美樂出席粉絲見面會。民視提供

曾智希也分享：「最近幾乎是沒日沒夜拍戲，今天可以出來透透氣、感受到大家的熱情，真的很棒。」曾子益則笑說：「每天都在攝影棚，這次可以跟大家近距離互動，感覺好像又充滿電一樣。」

宮美樂收到粉絲卡片，感性表示：「每個細節、每個情節，大家都真的有看進心裡，這個真的超級無敵感動。」她也在現場加碼獻唱個人歌曲〈Wonderful〉，粉絲敲碗她能推出EP單曲。



