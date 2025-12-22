洪都拉斯要陳漢典「紅包價碼自己開」！陳仙梅演她女兒容貌焦慮

洪都拉斯、謝瓊煖在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）

由金鐘導演馮凱執導的民視新8點檔《豆腐媽媽》將於23日上檔，22舉辦新戲首映會，數十位演員齊聚。洪都拉斯劇中是「萬家豆腐」老闆，與謝瓊煖飾演夫妻，洪都拉斯自招怕冷場，所以即便私下是滿安靜的人，但攝影機一打開就會一直講話、很會碎念，在片場話多到常被導演馮凱說「好了！夠了，不要再唸了」，還被虧像「更年期」。

謝瓊煖表示，很開心能繼之前大愛台的戲後再度跟馮凱導演二度合作，她很喜歡聽導演講戲，他對每個角色設定、台詞表現都非常細膩，光是講台詞時的停頓、沈默都有其設計意義，「當他在講時我就很清楚節奏、角色想講什麼，容易讓我進入情境，跟導演工作很享受」，坦言連演兩檔8點檔會累，是聽到馮凱導演她才答應。洪都拉斯笑說：「看到ATM裡的數字就不會累！」她笑回「這是很大動力」。

《豆腐媽媽》中的「萬家豆腐坊」的謝瓊煖（左起）、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅，22日一起出席新戲首映會。（民視提供）

洪都拉斯透露下個月會去參加陳漢典和Lulu的婚禮，「漢典本人有親自來邀請我，我們從《全民大悶鍋》合作至今了，我有問他們紅包要包多少、自己開價碼。他們有這麼多長輩照顧，是很幸福的一對！」

民視新8點檔《豆腐媽媽》演員馬國弼（左起）、宮美樂、李運慶、蘇晏霈、洪都拉斯、謝瓊煖、陳仙梅、藍葦華、曾智希、曾子益等人，22日一起出席新戲首映會。（民視提供）

他對陳漢典讚譽有加，因兩人2003年認識至今，「他讀大學就參加選秀得冠軍，這一路成長我們看得很清楚，一步一腳印，不鬧什麼緋聞，他就是喜歡表演，把諧星本質發揮得淋漓盡致，私下也很安靜。只是我們那時都在演舞台劇《明星養老院》了，他隔天要公開了還不先講，後來本人有跟我道歉」。

8點檔《豆腐媽媽》22日舉行新戲首映會。（民視提供）

陳仙梅本劇降齡演潘奕如的女兒，其實潘奕如現實中還比她小2歲，就看到網路上有人攻擊她，兩人為培養母女感情，努力為戲做功課、還一起練台語。平常懶得保養的她還難得有了一點容貌焦慮，人生首次去做醫美，甚至自掏腰包購入導入儀努力維持鏡頭狀態，「我只能盡力做，盡力演，其他就不管不看不聽」。她說，因導演馮凱常在現場臨時改台詞，為配合導演對戲感的高標準要求，台語其實不太好的她壓力大到一度因頻頻NG而自我懷疑，覺得表現很糟，回家崩潰落淚。

范瑞君（中）是本劇氣質擔當。（民視提供）

藍葦華這回飾演謝瓊煖的兒子，劇中雖非洪都拉斯親生的兒子，但被視如己出，他說其實他比較喜歡演爸爸，因為自己也有家庭、小孩，演起來會很有感覺，要降齡演出有點不習慣。聽得洪都拉斯秒回：「那我的給你演！」不過他說自己不會有容貌焦慮，也不會看網友留言，即便看到負評也是笑笑，「我抗壓性比較強！」

范瑞君自稱是本劇氣質擔當，飾演力挺藝術家兒子李運慶到底的媽媽，笑說應該會是所有小孩喜歡的媽媽。但她說私下自己不是這樣的媽媽，還是會擔心很多事，與兩個女相處如朋友，女兒的青春期是小學五、六年級，當時說什麼都說不回應，但上國中後就好相處，和她變成好朋友，「女兒說反正覺得講了也沒用，也許是懂得怎麼跟我們相處了。有兩個女兒滿幸福，常常一起話說不停，被爸爸說好了趕快睡覺了，我也是少女宿舍的一員！」

