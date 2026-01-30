洪都拉斯豆渣伺候吳皓昇 觀眾直呼超解氣

記者周毓洵／臺北報導

民視8點檔《豆腐媽媽》劇情火力全開，終於迎來觀眾期待已久的「報應時刻」！劇中反派正豪（吳皓昇 飾）囂張上門萬家討公道，不只踩線還直接踩雷，逼得萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯 飾）忍無可忍，下令徒弟馬仔（馬國弼 飾）端出「豆渣」伺候，一盆下去毫不留情，經典「豆渣洗臉」名場面瞬間誕生，讓觀眾直呼超解氣。

這場戲不只播出效果炸裂，拍攝現場同樣驚險又熱鬧。吳皓昇透露，為了拍到最到位的畫面，劇組一路從深夜排練到凌晨3點，「最怕NG，因為豆渣一潑下去真的很難清，重來成本超高。」所幸拍攝當天一氣呵成，成功留下經典畫面。

吳皓昇也大讚洪都拉斯反應神速，「第一波豆渣本來被擋掉，沒想到洪哥一個閃身神補刀，下一秒直接命中我臉，準到不行！」現場潑灑力道猛烈，甚至連攝影機鏡頭都不小心被波及，一度緊急停機清理。

雖然全身沾滿豆渣，吳皓昇卻笑說拍完反而覺得很過癮，「這是一場最環保、不浪費食物，又讓觀眾看得很舒服的解氣戲。」洪都拉斯則透露，原本還想加碼把水桶套在正豪頭上，最後作罷，「怕萬德福太暴力，觀眾會嚇到啦！」但仍形容這場戲是「超級無敵開心的一場」。

值得一提的是，洪都拉斯在情緒爆發的戲中依舊展現專業，現場精準控制角度與力道，避免豆渣噴進對戲演員眼睛，讓工作人員一致點頭稱讚。這場「豆渣大戰」將於今晚播出，觀眾不只可以看到老戲骨正面交鋒，更能親眼見證反派正豪如何被正義狠狠「洗臉」。

《豆腐媽媽》吳皓昇（前左）到萬家豆腐坊找碴！洪都拉斯（前右）嚴正以待！（民視提供）

洪都拉斯（右三）在《豆腐媽媽》中火力全開，一出手就是經典名場面，「豆渣洗臉」要讓觀眾拍手叫好。（民視提供）

吳皓昇全身沾滿豆渣仍敬業完成拍攝，笑稱這是一場「最環保又最解氣」的報應戲。（民視提供）