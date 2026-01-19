洪都拉斯「很久沒看女兒」見這一幕喊值得了！馬國弼被拱再跑一次
民視8點檔《豆腐媽媽》劇組18 日下午於 Global Mall 板橋車站舉辦粉絲見面會，主演洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂及馬國弼等人出席，吸引大批劇迷提前卡位，購物廣場人潮滿滿、幾乎水洩不通，現場氣氛相當熱烈。演員們也輪番分享心情，謝瓊煖開心表示，能夠和粉絲近距離互動真的非常感動，她許願希望未來能再舉辦更多場見面會，「不管在哪裡，只要能跟大家見面都很開心。」
馬國弼則成為全場笑點擔當，他表示自己很開心能參與這部「拍了會讓人覺得值得驕傲的戲」，他劇中飾演一位口吃、努力生活的小人物，但角色設定只要「跑起來就不會口吃」，沒想到在見面會上被粉絲與主持人頻頻拱「再跑一次」，讓他笑說：「整場見面會一直被叫跑起來，真的很累！」不過看到現場粉絲滿滿的熱情，他也直呼大家實在太可愛了，跑得心甘情願。
見面會由《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘 聯手主持，演員群一登場便先帶來整齊又有氣勢的〈豆腐媽媽〉舞蹈，瞬間點燃全場氣氛，讓粉絲尖叫聲不斷、現場直接嗨翻。演員們更即時Q粉絲上台一起大跳，台上台下互動熱絡，粉絲不僅近距離同框，還獲得滿滿周邊禮物，直呼「超開心、超值得！」
蘇晏霈感動表示：「看到這麼多支持、喜歡《豆腐媽媽》的粉絲，真的覺得所有的累都瞬間消失了，謝謝大家，我們會繼續努力，拍出更好的戲。」陳仙梅說當天在場的就只有她是演反派，但沒想到自己也是收到滿滿的禮物，覺得粉絲真的很棒，不管正角、反角還是能夠看到每一個角色用心的地方。
洪都拉斯感慨地說：「我已經很久沒有看到我女兒了，有時候也會想，我到底是要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家？但今天看到現場這麼多人，我真的覺得這一切都值得了。」藍葦華也坦言拍戲雖然辛苦，但充滿意義：「真的拍到很累，不過是累得有價值，很感謝可以讓大家看到不一樣的八點檔，我們會繼續堅持下去，請大家放心。」
互動遊戲環節中，粉絲親手送上手作卡片，細心記錄角色與劇情細節，讓演員們直呼超感動。宮美樂感性表示：「每個細節、每個情節，大家都真的有看進心裡，這個真的超級無敵感動。」曾智希也分享：「最近幾乎是沒日沒夜拍戲，今天可以出來透透氣、感受到大家的熱情，真的很棒。」曾子益則笑說：「每天都在攝影棚，這次可以跟大家近距離互動，感覺好像又充滿電一樣。」宮美樂更加碼獻唱個人歌曲〈Wonderful〉，全場齊聲敲碗，希望她能推出EP單曲。演員們也敲碗見面會能一場接一場，將戲裡的感動帶到每個角落。
