洪都拉斯「獻歌」虎姑婆童謠 本本接唱被虧：下次不要再唱了

洪都拉斯挑戰解謎實境演出，並獻唱虎姑婆童謠。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，昨（18日）播出第三集，第一單元《月明村的虎靈傳説》的精彩大結局，探員們正式完成了第一階段的任務，本週即將迎來全新單元《黎明別館的祝福》。

最新一集《月明村的虎靈傳説 下》迎來故事最高潮，原來虎靈能夠幻化成任何人的型態，甚至化身為吳念軒企圖操控探員們，劇中遭到虎靈附身的古芳華（鍾瑶飾）成了最終大魔王，數年來長期透過「虎佑茶」控制整個月明村的居民們，六位探員們這回的最終任務就是混入「靈虎季」現場，進行一連串的關鍵任務，阻止祭祀儀式，成功消滅虎靈，拯救月明村。

探員宋偉恩在進行解謎過程時，因為劇情設定需由屬狗的探員來找尋關鍵線索，向來容易害怕的偉恩瞬間成了「膽小狗英雄」，頂著黑暗一人隻身前往黑暗的走廊當中執行任務，過程中竟遭到由工作人員打扮的「調皮鬼」惡搞，嚇得連忙退回去，在眾探員們的鼓勵之下，第二次出征彷彿有神力加持，再次遇到工作人員的惡搞絲毫不畏懼，甚至出手反擊，回想起拍攝過程宋偉恩表示：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的」也慶幸製作單位沒有安排太恐怖的橋段。

宋偉恩因劇情設定，化身膽小狗英雄。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

在最終阻止虎靈祭祀儀式的任務當中，其中有一個有趣的橋段「獻歌」由村長（洪都拉斯飾）帶頭開始接唱虎姑婆童謠，被點到的人需要大聲接力演唱，若失敗則重新來過，在探員們接連失敗的情況下，那個被神眷顧的男人站出來了！宋偉恩再次化身關鍵探員，頂著大沙啞的喉嚨帶著探員們又唱又跳的順利演唱完虎姑婆童謠，成了本場的最大MVP，回想起拍攝過程，宋偉恩也分享：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺，也想起了小時候不乖的時候，被虎姑婆「恐嚇」的那種恐怖感。」

過程中，探員們充滿笑料的互動方式跟真實反應笑翻一堆網友，更有網友大讚洪都拉斯：「洪哥到底是怎麼樣可以這麼嚴肅又認真的錄這段節目啊？」也有不少網友大讚本本：「唱得不錯，下次不要再唱了」這段獻歌的環節也成了本集網友們討論度最高的段落，並紛紛表示：「我從來沒有想過台灣的實境節目可以這樣拍，也太酷了！」「製作單位不管什麼都請給我多拍一些」。

《百分之一相對論》第一單元落幕，眾人大合照。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

