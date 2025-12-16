洪都拉斯、藍葦華、曾子益共譜硬漢父子深情

記者周毓洵／臺北報導

民視《豆腐媽媽》最新預告曝光，聚焦萬家豆腐的靈魂核心，由洪都拉斯、藍葦華、曾子益組成的「萬家三本柱」。3位硬漢男人，用最不擅長說愛的方式，扛起家庭、守住傳統，也撐起一段嘴硬心軟、令人鼻酸的父子深情，為觀眾端上一碗熱騰騰、情感濃郁的家庭故事。

《豆腐媽媽》不只是關於豆腐的故事，而是透過「萬家三本柱」，描繪出臺灣傳統家庭中，男性不善言辭卻深沉厚重的愛，劇中洪都拉斯、藍葦華、曾子益用汗水與真情慢慢「磨」出來的親情篇章。「萬家三本柱」之一的藍葦華以豆腐比喻萬家三本柱的關係：「我們就像壓豆腐的3塊石板，各自有重量，缺一不可。豆腐看起來平凡，卻很細緻，就像這個家，外表樸實，裡面全是情感。」

飾演萬家大家長的洪都拉斯坦言，這次拍戲最大的收穫，不只是角色本身，而是全體演員真的走進豆腐工廠，從零開始學做豆腐。「每一次煮豆漿、壓豆腐，都像在熬一段人生。」他形容，豆漿必須耐得住高溫，才能凝結成豆腐，正如角色們必須撐過人生的熬煮，情感才能成形。

談到與「大兒子」藍葦華的對手戲，洪都拉斯形容是「英雄惜英雄」的相遇。兩人同樣從基層一步步走來，聊起演藝路上的低潮與堅持，特別有共鳴。他感性表示，這些真實人生的重量，全都被放進《豆腐媽媽》裡，「萬家三本柱，就是不管再難，都要把家撐住。」

首次與洪都拉斯合作的藍葦華，飾演與爸爸不同姓的兒子，直呼這次拍攝「又好笑又好哭」。他笑說，洪都拉斯戲裡戲外都很會碎唸，片場氣氛熱鬧到讓人笑出眼淚，但情緒一來，眼淚也完全止不住。他也分享製豆腐的辛苦：「現場真的很熱，大家幾乎都是素顏爆汗，那不是演出來的，是生活本身。」

飾演小兒子的曾子益，則形容自己是父子之間的「潤滑劑」。他表示，在萬家感受到滿滿的親情，劇中與洪都拉斯同姓，也真實體會到被爸爸罩著的安全感。「爸爸跟大哥都是硬漢型，不太說愛，我就是負責讓這個家更溫暖的人。」他笑說，自己的角色就像豆腐，看似柔軟，卻能包容一切。

民視《豆腐媽媽》最新預告曝光，洪都拉斯（中）、藍葦華（右）、曾子益（左）組成「萬家三本柱」，硬漢父子情成最大亮點。（民視提供）

民視《豆腐媽媽》洪都拉斯（左）為戲親自學做豆腐，形容製豆腐就像人生，要耐得住熬煮，情感才能凝結成型。（民視提供）

民視《豆腐媽媽》藍葦華（左）與洪都拉斯（右）合作，笑稱片場又吵又感動，父子對手戲讓人又笑又哭。（民視提供）

曾子益（左）在民視《豆腐媽媽》劇中化身洪都拉斯（右）、藍葦華父子間的潤滑劑，用溫柔角色平衡兩位硬漢，為萬家注入暖心力量。（民視提供）