洪金寶不坐輪椅 被指靠神秘療法回春 兒子這麼說…

有網友發現港星洪金寶近來在鏡頭前面已經不用再坐輪椅，網上也因此出現許多傳聞。對此，他的兒子洪天明近日則在節目中透露父親近況，並破除謠言。

噓！星聞報導，73歲「功夫影壇巨星」洪金寶近期開設抖音帳號，影片中精神飽滿、走動比過去敏捷的模樣，讓許多粉絲驚喜。不過，也有網民因此衍生陰謀論，揣測他疑似接受某種「神秘療程」或注射特殊藥物才得以「逆生長」，引發熱議。面對接二連三的謠言，洪金寶長子洪天明近日上網路節目「娛樂好好玩」時，也公開談到父親的健康狀況並親自澄清。

節目中被問到外界質疑時，洪天明無奈表示，網路謠言從來沒有停過，不只父親，連李連杰都曾遭相同揣測。他透露，自己曾直接詢問洪金寶是否接受任何新治療，但答案很明確，「完全沒有」。他強調，父親的狀態改善源於休息、調整及精神變好，而非外界所稱的「注射神秘液體」。

至於外界關注洪金寶行動不便的狀況，洪天明也做出解釋。他表示，父親多年拍攝動作片留下不少舊傷，加上體重較重，膝蓋長期承受壓力，因此時常感到疼痛，需要依靠拐杖或輪椅輔助。

洪天明說：「拍影片總不會推著輪椅出鏡吧。」並補充，父親只是選擇在鏡頭前以較好狀態呈現，而不是完全不需要輔助。他強調：「膝蓋就是痛，所以坐輪椅是必要的，大家不用過度擔心。」

