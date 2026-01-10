洪金寶歡慶74歲生日「大跳海豹舞」逗樂孫子！超硬朗現況曝光

洪金寶迎來74歲生日，還和孫子們一起跳舞，活力十足。（圖／IG@tinming7471）

資深武打片港星洪金寶在1月7日歡慶74歲大壽，雖然近年來屢傳身體亮紅燈的狀況，不過透過他兒子洪天明分享的溫馨影片後，間接打破外界謠言。洪金寶不只中氣十足，還能跟孫子一起跳舞，想盡天倫之樂，展現滿滿活力。

洪天明日前在社群分享一段慶祝爸爸洪金寶的生日溫馨影片，「祝全世界最帥的特工爺爺生日快樂！」只見畫面一開頭，洪天明便熱情地詢問「老爸！可不可以和我拍一部跳舞影片？」結果換來洪金寶的無情拒絕。

不過，一聽到「那和兩位孫子拍有沒有問題？」洪金寶態度大轉變，雙手舉高、中氣十足地說「沒問題！」畫面一轉，他竟坐在椅子上和身旁的孫子們大跳海豹舞，表情搞笑又滑稽。最後在孫子的擁抱下，享受74歲生日的溫暖片刻。

溫馨的畫面也獲得大批粉絲祝福，「好幸福呀兒孫滿堂祝你身體健康」、「見到洪大哥生活開心，作為香港人好開心啊！」、「有寶貝孫子什麼都沒問題」、「洪金寶表情好有戲」、「生日快樂洪爺爺」、「願洪金寶身體健康長壽」、「太可愛了！祝長命百歲」。

其實洪金寶先前也和李連杰一樣，傳出接受了神祕療程才得以回春，不見以往坐輪椅代步或是拄著拐杖走路的狀況。對此，洪天明也曾在節目上闢謠，是因為獲得充分的休息與生活上的調整，爸爸的身體狀況才獲得改善。因為年輕時期拍戲累積的大量舊傷，才會需要輪椅、枴杖輔助。

