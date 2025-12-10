洪金寶遭爆「換血回春」 兒親曝「逆齡真相」全說了！

娛樂中心／江姿儀報導



先前中國男星于朦朧墜亡疑雲在網路上瘋傳，相關討論延燒至醫療與身體改造領域，掀出「器官移植一條龍」、「以血返老還童」等陰謀論。其中還爆出多位大咖疑似換器官、血液「回春」，62歲中國武打巨星李連杰遭傳疑似接受已故少林武僧「秋風」的心臟移植。73歲港星洪金寶被謠傳「換血回春」，不用再坐輪椅，狀態大轉變。對此，兒子洪天明出面闢謠，透露背後真相。





洪金寶狀態好轉，拍短片沒坐輪椅，遭爆「換血回春」。（圖／翻攝自小紅書、抖音＠洪金寶）

近日中國網路流傳「換心臟回春」、「換血回春」等陰謀論， 62歲巨星李連杰因身體狀況好轉，遭傳他疑似接受已故少林武僧「秋風」的心臟移植。知名港星洪金寶在演藝圈深耕超過60年，留下多部經典作品。不過年邁的他近年因罹患糖尿病，健康狀況明顯下滑，不僅多次被捕捉到拄拐杖、坐輪椅代步的畫面，面色還相當憔悴。然而近期他活躍抖音社群，與兒子洪天明拍攝多部影片，其中還現身健身房舉啞鈴鍛鍊、親自下廚做菜、邊走邊聊，身體狀態彷彿年輕人。

洪金寶近期活躍抖音社群，與兒子洪天明拍攝多部影片，還在健身房舉啞鈴鍛鍊。（圖／翻攝自抖音＠洪金寶）





洪金寶親自下廚大秀廚藝，揮舞擀麵棍仍相當有力。（圖／翻攝自抖音＠洪金寶）





畫面曝光，網路謠傳洪金寶「注射年輕人血液」，讓狀態大回春，不用再坐輪椅。對此，兒子洪天明近日受邀登上網路節目《娛樂好好玩》，透露父親年輕拍戲留下不少舊傷，因此行動不太方便，「大家要理解，他多年來一直拍武打戲，加上身形較重，膝蓋壓力非常大，年紀大了自然會不舒服，所以平時才會選擇坐輪椅」。他解釋拍片時父親不坐輪椅，是為了呈現最佳狀態。他也公開駁斥相關傳聞，父親主要靠休息調養，才精神好轉，並非外界傳聞的「注射神秘液體」。









兒子洪天明（左圖右）上節目闢謠，否認父親洪金寶「換血回春」相關傳聞。（圖／翻攝自抖音＠洪金寶）





