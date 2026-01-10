洪金寶74歲了！三代同堂合體金孫熱舞 「驚人回春現況」全被拍下
〔記者邱奕欽／台北報導〕香港動作影壇傳奇洪金寶7日歡度74歲生日，兒子洪天明罕見曝光三代同堂的慶生影片。畫面中，洪金寶與2名金孫同框還配合一起跳舞，不僅身體狀況良好，動作甚至還很靈活，狀態有如回春般驚人，祖孫互動溫馨又自然，立刻吸引大票網友獻上祝福。
畫面中，洪金寶被要求拍攝跳舞影片後原本婉拒，但當洪天明改口詢問是否願意和孫子一起拍，他則二話不說立刻答應。隨後可見洪金寶坐在椅子上，與12歲大孫子「TJ」洪大仁及10歲小孫子「JT」洪竟稀一起擺動雙手，祖孫3人一起模仿流行舞步，2名孫子更上前緊緊抱住爺爺送上生日祝福，畫面逗趣又溫馨。
洪天明8日深夜再度分享這段影片，並寫下「祝全世界最帥的特工爺爺生日快樂！」字裡行間充滿對父親的敬愛。影片中洪金寶笑容燦爛、神情放鬆，也讓大批網友留言直呼「祖孫同樂好幸福」、「看到洪金寶笑得這麼開心就值得了！」粉絲們也紛紛獻上健康長壽的祝福。
