洪金寶74歲了！生日開心與孫嗨跳海豹舞 驚人回春狀態曝光

【緯來新聞網】香港演員洪金寶日前在其個人抖音帳號中分享與孫子共舞影片，畫面中身體狀況良好、動作靈活，引起外界對其健康回春的討論。其子洪天明表示，父親身體狀況改善與注射藥物無關，主要歸功於充足休息，否認坊間所傳的「神秘液體」療法。

洪金寶74歲了。（圖／翻攝抖音）

影片中，剛滿74歲的洪金寶原先婉拒洪天明提出的拍攝跳舞影片建議，但在被問及是否願與孫子一同入鏡時，他隨即點頭答應。洪金寶最後坐在椅子上，與兩名孫子一同跳起時下流行的「海豹舞」，動作自然流暢。



拍攝結束後，兩位孫子擁抱洪金寶，他則展現開懷笑容。該影片不僅展示他與孫子間的親密關係，也讓外界關注他的最新生活狀況。儘管過去因膝傷需以輪椅代步，這次影片中可見其精神與身體狀況已有明顯改善。

