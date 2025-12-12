洪錦瑋奪亞洲技能賽漆作裝潢職類金牌

亞洲技能競賽落幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長期培訓選手洪錦瑋勇奪「漆作裝潢」職類金牌，凸顯臺灣於漆作領域競爭力；看見洪錦瑋從地方賽一路到奪下亞洲金牌，分署長劉邦棟感動又驕傲，強調分署不僅提供場地與經費，更透過專業技術訓練與全人關懷做青年國手的後盾，要讓臺灣技職實力在世界發光發熱。

洪錦瑋國中時雖曾拿下全國分區賽青少年組銀牌，但高一卻在青年組分區賽遭遇滑鐵盧，看著他人領獎，不甘成為蛻變起點。

同樣國手出身的南分署職訓師林裕強說，漆作裝潢極講究細節，從板材處理、漆面平整度，到色澤控制都需精準掌握；初見洪錦瑋工作台後決定從最基礎紀律訓練起步，要求將自律內化，經過多年鍛鍊，洪錦瑋如今在賽場操作流暢，對細節極度嚴謹，展現紮實技能。

為讓選手無後顧之憂，南分署用心打造超越業界標準訓練場域，引進價值數萬元的孟賽爾色棋、高科技測色儀及能模擬自然光的專用太陽燈，協助選手精準判斷微小色差，訓練標準也拉高至「國際金牌」等級，並首創導入專業心理諮商資源，備賽期間分署歷屆國手也回娘家義務陪練及指導。

洪錦瑋說，明年國際技能賽挑戰更大，需保持穩定心態、扎實基礎與良好體能，他要將技術精煉至本能反應，提升細膩度、節奏穩定性、心理調整與耐力。

劉邦棟分署長指出，分署明年度第一期待業者職前訓練課程現正招生中，報名至二月三日止，共提供廿二門多元課程，相關課程資訊可至分署官網查詢。