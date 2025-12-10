洪錦瑋奪亞洲技能賽漆作金牌

勞動部雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋，奪下亞洲金牌，感謝雲嘉南分署提供各項資源協助訓練。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕官田報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋，在二０二五亞洲技能競賽漆作裝潢職類奪下金牌，洪錦瑋從早期的鬆散、混亂，到如今高度自律與專業，展現技能的扎實培育，凸顯台灣在漆作領域的競爭力。

國中時拿下全國分區賽青少年組銀牌的洪錦瑋，曾因自以為掌握節奏，高一在青年組分區賽遭滑鐵盧，看著別人上台領獎，讓他心有不甘，轉而奮發向上，參加雲嘉南分署培訓。

為讓選手無後顧之憂，雲嘉南分署用心打造超越業界標準的訓練場域，引進價值數萬元的「孟賽爾色棋」、高科技「測色儀」，及能模擬自然光的專用太陽燈，協助選手在極限狀態下仍能精準判斷微小色差，將主觀視覺轉換為可驗證的客觀數據。

廣告 廣告

奪下亞洲賽金牌的洪錦瑋，接下來將技術精煉至「本能反應」，全面提升細膩度、節奏穩定性、心理調整與耐力，迎戰明年國際技能競賽挑戰。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，看著洪錦瑋從地方賽一路成長奪下亞洲金牌，既感動也驕傲，分署的角色不僅是提供場地與經費，更是成為選手最強大的心靈避風港，成為國手的後盾。

雲嘉南分署一一五年度第一期待業者職前訓練課程現正招生，報名至一一五年二月三日止，共提供二十二門多元課程。