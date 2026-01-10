洪一中「暴雷」補強布坎南！台鋼證實有考慮 富邦悍將：震驚與不解

中職台鋼雄鷹今（10）天舉行開訓典禮，球團全體人物齊聚亮相，然而總教練洪一中致詞時意外暴雷，提到「補強洋投布坎南（David Buchanan）」，由於目前他仍是富邦悍將球隊一員，雙方球團皆未透露離隊或加入新戰力，台鋼領隊劉東洋證實，布坎南的確是球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場，對富邦球團致上誠摯歉意；富邦悍將則回應，截至目為止，都未收到其經紀人或其他球團的正式接觸，也沒出具過離隊同意書。

台鋼雄鷹今天在全新訓練基地展開球隊新球季春訓，洪一中致詞感謝董事長王炯棻與劉東洋在休季期間不斷增加球團戰力，包括王維中、賴智垣、黃子鵬、劉時豪等本土戰力，還有洋投布坎南，讓台鋼整體戰力更好。

然而這句「補強洋投布坎南」引發全場熱烈議論，由於目前布坎南仍屬富邦悍將一員，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間，因此布坎南目前仍屬於富邦悍將一員。

而台鋼劉東洋事後表示，布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場，「這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意」，後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。

至於富邦悍將也緊急回應，截至目前為止，球團從未收到布坎南經紀人或其他球團的正式接觸，也未曾出具離隊同意書，並對洪總相關言論表達「震驚與不解」，悍將球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整一直都抱持開放討論之態度，但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。

