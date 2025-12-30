綠意倒映的水面上，水雉現身水生植物間，構成濕地特有的生態畫面。（圖／高雄市府工務局公園處）





時序進入冬季，南台灣氣候依然和煦，生態環境也展現出季節更迭的特有風貌。位於高雄市左營區的「洲仔濕地公園」，園區內可見成群白鷺鷥優雅活動於水岸，亦可欣賞保育類鳥種水雉換上樸實冬羽的身影，成為冬季最具代表性的生態亮點。

高雄市府工務局公園處公園處指出，白鷺鷥是台灣常見水鳥，主要棲息於河口、濕地及水域環境。洲仔濕地內白鷺鷥數量穩定，時而靜立覓食、時而成群飛翔，已成為園區景觀的一大特色。白鷺鷥的穩定聚集，象徵園區水質良好、底棲生物豐富，顯示濕地食物鏈與生態系維持健康平衡。

廣告 廣告

此外，外型優雅的水雉，是園區內另一觀察焦點。水雉擁有修長腳趾，能在浮葉間行走而不下沉，目前已換上樸實的冬羽，與繁殖期的華麗羽色形成對比。由於水雉對棲地條件高度敏感，其穩定出現顯示濕地水位管理、植被維護與人為干擾控制皆運作良好，象徵洲仔濕地在生態維護上成果穩定。

白鷺鷥靜立水面，彷彿時間凝結，只餘牠的身影停駐其中。（圖／高雄市府工務局公園處）

公園處進一步指出，洲仔濕地自成立以來，兼顧生態保育與環境教育功能，不僅是都市中的生態緩衝區，更是市民親近自然、學習環境知識的重要場域。園區解說中心定期辦理導覽課程、主題講座及親子手作活動，透過「社區共學、全民參與」的方式推廣濕地保育理念，讓更多人了解濕地對城市生態系與生物多樣性的貢獻。

隨著冬陽普照，不妨走訪洲仔濕地，欣賞白鷺鷥群聚與水雉冬羽的生態之美，在專業導覽的陪伴下，感受都市綠地中難得的自然風光與生命律動。

更多新聞推薦

● 洲仔濕地冬日風情 白鷺群集、水雉冬羽姿態