洲仔濕地嘉年華 12/21登場 城市綠洲展現生態與文化魅力
高雄的冬日濕地風光即將迎來最療癒的一天！高雄市政府工務局公園處與台灣濕地保護聯盟攜手，將於 12 月 21 日在洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，以「慢遊濕地」為主軸，帶領市民透過走讀、生態導覽與環境教育活動，深入感受左營地區自然與人文交織的獨特魅力。
↑圖說：水雉在洲仔濕地水域植被間活動。（圖片來源：高雄市工務局提供）
被譽為「城市之肺」的洲仔濕地，是高雄少見位於市中心的國家級重要濕地，擁有豐富鳥類與濕地生態，更是候鳥遷徙的重要停棲點，並通過濕地標章與環境教育場域認證。公園處表示，希望透過嘉年華活動，讓民眾在輕鬆、緩慢的節奏中，從濕地生態到蓮潭舊城文化，都能細細品味。
↑圖說：池鷺與水雉於洲仔濕地活動。（圖片來源：高雄市工務局提供）
活動當天將推出生態導覽、生態紀錄片放映、蓮潭文化走讀、主題展示區、闖關集章及舞台互動等多元內容，串連自然生態與歷史人文，打造兼具知性與趣味的親子體驗。活動自上午 9 點起陸續展開，民眾可依個人步調自由參與，享受悠閒又富教育性的假日時光。
↑圖說：斯氏紫斑蝶前翅背面上端有明亮的藍紫色光澤，相當美麗。（圖片來源：高雄市工務局提供）
公園處指出，市府近年持續推動濕地保護與生態教育場域改善，希望讓更多市民在城市中就能親近自然、了解濕地的重要性。誠摯邀請市民與旅客 12 月 21 日共聚洲仔濕地，放慢步伐、走入自然，一同享受充滿生態魅力的美好嘉年華時光。
