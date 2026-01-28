一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化

[Newtalk新聞] 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，造成19死、5人失聯，光復鄉長林清水因偽造撤離人數遭羈押禁見，花蓮縣議會國民黨團28日赴北檢告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季廢弛職務釀成災害、過失致死等罪。對此，經濟部水利署回應，相關應變作為均依法、依據專業處置，告發舉動嚴重打擊救災人員士氣，「政治操作完全不合理且不可接受」。 水利署28日表示，馬太鞍溪過去疏濬從未延宕，針對堰塞湖的緊急因應合理快速，堰塞湖溢流迄今，水利署動員全國各所屬單位全力投入疏濬工作，截至1月28日已疏濬超過1,100萬立方公尺，並全力動員人力機具，於災害發生後最短時間內完成臨時堤防。 水利署指出，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川的疏濬，得由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書，報經該河川的管理機關核定後許可辦理，故自2016年至2025年8月，水利署依治理計畫分析，進行疏濬作業，並與花蓮縣政府多次協調辦理，於馬太鞍溪完成235萬立方公尺疏濬，疏濬過程依治理計劃通洪斷面已達標準時，為維護橋梁及堤防本身的安全，當年度疏濬工作就會停止。 針對馬太鞍溪堰塞湖處理情形，水利署說明，中央處置

