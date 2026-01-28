一洲焦點／明州危機緩和？政府又要關？張又俠事件大到無法透明化
世界日報副總編輯魏碧洲從美國觀點，在「一洲焦點」節目為您分析本周美國熱門話題，每周三美東時間下午2時直播(美西時間上午11時)。
今日重點：
‧明州ICE局勢可望和緩 雙方讓步
‧聯邦政府又要關門？
‧張又俠事件大到無法透明化
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
