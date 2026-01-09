洲美平原改城鄉區遭內政部駁回！蔣萬安：市府立場不變

台北市長蔣萬安9日強調，市府會積極與中央溝通，確保地方發展。（台北市政府提供）

關渡洲美平原為北市農業平原，市府為加速都市規畫，於民國113年修正通過規畫為「城鄉發展地區第一類」，但計畫案遭內政部打回票。北投區多位里長指出，目前企業與住宅陸續進駐，可開發腹地已所剩不多，恐已無法滿足晶片大廠輝達、科技集團金仁寶等大型企業的腹地需求，呼籲市府儘快啟動後續規畫。台北市長蔣萬安9日強調，市府會積極與中央溝通，確保地方發展。

蔣萬安今出席北投區115年度市長與里長有約活動，洲美里里長陳照梅、建民里里長簡好年、文林里里長李珮緁、福興里里長蔡柳池、吉慶里里長黃勝宗、立賢里里長邱福銀、立農里里長潘建榮、尊賢里里長張勻通共同提案，建請市長規畫洲美平原第二階段開發。

關渡洲美平原有著廣大農地與濕地，是北市所剩不多的農業平原，長年限建未徵收，缺乏整體規畫，市府於113年6月13日在「台北市國土計畫審議會第5次會議」中，修正通過規畫為「城鄉一」，同年8月15日依程序報內政部審議。

陳照梅表示，洲美平原內的北士科園區第一階段開發大多都已底定，包括晶片大廠輝達等大型企業即將進駐，還有商周大樓已經完工，預計今年6月可能就有1、2000人進駐，住宅區內，由新潤建設的2個知名建案也即將完成，大部分建案差不多都已完銷約9成。

陳照梅說，因此目前看來腹地已經所剩不多，導致市有地洲美國小預定地要蓋國際羽球館的土地將相當緊繃，以里長觀察，市有地已根本沒辦法滿足像是輝達跟金仁寶等大企業進駐的腹地需求，盼市府儘快啟動洲美平原第二階段開發規畫，由於都市計畫從規劃到真正開發往往需要長達20年的時間，希望市府能提早準備，不要等到土地用盡才開始。

蔣萬安回應，目前很多企業都陸續進駐，確實市府也必須要想到長遠規畫方向，所以日前也實際跟局處首長到關渡、洲美平原勘查，詳細了解現況，先前已正式將計畫案送至內政部，希望將關渡跟洲美地區將原本的農業區改為城鄉發展區，但內政部卻發回，並建議還是維持農業區規畫。

蔣萬安說，內政部表示若要改為城鄉，市府必須補充說明，他強調市府一定會維持立場，把它定位為城鄉發展區，也會更積極的跟中央溝通，把地方的意見告訴內政部，希望能夠加速審議、核定，讓市府可以做更細緻的規畫。

都發局長簡瑟芳表示，以「城鄉一」作為未來發展藍圖，是為應對城鄉發展需求，確保土地利用彈性，不過目前內政部認為還是應該以農業為導向，市府現正跟中央密切討論中，希望中央給市府機會說明，若中央願意支持「城鄉一」提案，市府才有機會針對此地擬定下一階段的開發計畫。

