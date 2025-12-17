洲美快速道路3車連環撞 轎車車頭全毀

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子今天早上駕駛小客車外出，行經台北市洲美快速道路往淡水方向時，他的右前車頭與前方另一輛馬姓司機駕駛的計程車車尾擦撞後，其車輛再與內側車道另一輛由周姓男子駕駛的小客車擦撞。由於當時車速頗快，林男的轎車車頭幾乎全毀；幸運的是3名駕駛都沒有受到嚴重傷勢，只有林男臉部擦挫傷、馬男額頭擦傷，警方將進一步釐清肇事責任。

台北市消防局在今天早上7時35分許接獲報案，民眾聲稱洲美快速道路上發生車禍。救護人員趕到現場，將受傷的林男、馬男送往榮總醫院救治，幸虧他們都只有受到擦挫傷。

警方調查，55歲林男今天早上駕駛小客車外出，行經洲美快速道路南往北方向、約第221號燈桿處時，他的右前車頭與行駛在前方、由馬姓司機駕駛的計程車左後車尾擦撞，隨後林男小客車再與同向內車道的周姓男子小客車擦撞。

由於林男當時車速不慢，撞擊力道強大，林男的轎車車頭撞得面目全非，幾乎全毀。警方事後對3人酒測，其酒測值都是0。

